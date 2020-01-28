囤積症沒有錯！法國藝術家把你堆在角落的垃圾變成梵谷自畫像

沒在穿的衣服、開口笑的皮靴、很久沒碰的玩具和吉他，除了打包丟掉，還可以拿來做什麼？法國藝術家Bernard Pras看到他們的顏色，並且讓他們再現立體版名畫及名人肖像。

Bernard回憶道，有個化學家跟他說，畫家常用的鎘紅顏料，和塑膠盆上用的顏料是相同的，他便靈機一動，將紅色的水盆放在漆成紅色的地板上，平面地板與水盆量體之間的關係，讓他瞬間著迷──紅色水盆在背景色中，既出現又消失。他在這個實驗中看見了自己的作品模樣。

於是，他以不同顏色的物體為元素排列，創作垃圾藝術（Trash Art）。Bernard不是將物品陳列在同一平面上，而是在「空間」中作出立體組合變化，讓人以透視法去看見他畫作的整體面貌。在精心縝密的規劃設計下，他將大大小小的廢棄物，拼湊出3D版的梵谷《傷心的老人》、孟克《吶喊》、葛飾北齋《神奈川沖浪裏》等名畫畫作，以及路易十五、達利、愛因斯坦、李小龍等經典歷史人物，甚至有山姆大叔、貓女、白雪公主等大眾流行角色……

圖文來源／Bernard Pras、fubiz

（完整文章請看城市美學新態度）

圖文來源／Bernard Pras、fubiz

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。