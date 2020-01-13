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歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

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▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲大陸微博之夜女星多以裙裝亮相，歐陽娜娜則反其道，穿著樸素CELINE黑色褲裝成焦點 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸微博之夜於11日晚間舉行，眾多女星來勢洶洶，皆換上華麗裙裝步上紅毯，不過歐陽娜娜則反其道換上CELINE黑色褲裝，更捨棄高跟鞋腳踩白色布鞋登場，相當樸素的穿著瞬間引來網友兩極評價。

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲歐陽娜娜出席微博之夜成另類焦點，選擇CELINE2020 春夏系列黑色褲裝亮相 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

微博之夜頒獎典禮一向聲勢浩大，眾多藝人都穿上亮眼戰袍步上紅毯，女星歐陽娜娜這回卻成另類焦點，她選擇CELINE 2020 春夏系列黑色西裝搭配柔和的奶茶色立領襯衫，俐落剪裁彰顯纖細身材，再加以金屬耳環與項錬巧妙呼應，視線向下看，歐陽娜娜更捨棄了高跟鞋，腳踩一雙白色布鞋帥氣登場，相較同場女藝人華麗的裙裝打扮，歐陽娜娜的褲裝造型順勢脫穎而出，如此反其道而行的穿著，也立刻引來網友兩極評價，「非常普通的路人」、「看不懂走紅毯還是私服」，也有部分留言打氣，「娜娜真霸氣。」

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲歐陽娜娜。迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲迪麗熱巴相中台灣訂製禮服品牌 NICOLE + FELICIA 2020秋冬款式。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

對比同場女星迪麗熱巴，這回相中台灣訂製禮服品牌 NICOLE + FELICIA  2020秋冬款式，黑色流蘇裙彰顯獨特氣質，而裙襬的斜角設計巧妙開高衩，讓迪麗熱巴修長美腿呼之欲出，上方則以平口剪裁伴隨白皙鎖骨相當艷麗，迪麗熱巴放下中分長髮，深邃五官依舊是最大亮點，與一抹紅唇讓整體造型遊走於率性和性感之間，由此看來歐陽娜娜樸素的褲裝打扮，間接使得紅毯最美拱手讓人。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 迪麗熱巴, 微博之夜, 紅毯, CELINE, Nicole + Felicia
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