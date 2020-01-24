初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

記者曾怡嘉 / 台北報導

農曆初一有不能洗衣、洗頭的小禁忌，據傳據說大年初一、初二是水神生日，在這兩天不宜洗衣，而洗髮的「髮」與發財的「發」音類似，所以有洗頭會把新年的財運洗走之說。既然明天不能洗頭，就在今晚把頭髮洗得乾乾淨淨吧！以下5個正確洗髮觀念，你一定要知道。

1.洗髮、護髮分開來做

洗頭和護髮是不一樣的兩件事，別混為一談。正確步驟應該是先洗髮再護髮，別選擇雙效合一產品，雖然省時省力，但頭皮上卻附著了應該給頭皮的滋養成分，小心頭越洗越油，甚至會引發落髮危機。

2.洗頭是「洗頭皮」

我們常說的洗頭其實是洗頭皮，洗頭只要把頭皮上多餘的油脂和外界髒污洗掉就行，不要過度清潔，保留頭皮該有的天然皮脂膜，才能讓頭皮維持健康。

3.洗髮精選清潔力適中

無論你是哪一種頭皮，挑選洗髮精正確原則就是「清潔力適中」，儘量避免不必要、可能導致刺激性的物質。特別是敏感性頭皮，更要選擇成分相對單純的產品。

4.洗後濕髮要吹乾

洗完頭後，頭髮、頭皮一定要吹乾，這也是為什麼大家都想買一台好的吹風機來節省時間，頭皮若沒吹乾容易讓細菌孳生，有時候頭髮不夠蓬鬆可能是頭髮的濕氣太重。

5.乾洗髮去油解膩

油頭皮的福音，但乾洗髮只能暫時解除頭髮的油膩感，它的原理是藉由噴霧裡的粉末將頭皮油脂吸附，清潔還是得靠洗頭來清除頭皮上的油脂、髒污和汗水，乾洗髮是要噴在頭皮，而不是噴在髮絲上，這點要留意。

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