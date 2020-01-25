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多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

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▲▼新年「7件事」必做，變成更好的人 。（圖／翻攝自IG）

▲新年給自己的期許就是往更好再邁進。（圖／翻攝自IG/risabae_art）

記者曾怡嘉 / 台北報導

人家都說過了農曆新年，又長了一歲，鼠年到來你有什麼新目標嗎？面對年齡增長，對生活好像越來越無感，每天被工作、生活壓力追著跑，也忘了當初那個積極的自己，新的一年做足以下7件事，讓你變成更好的人。

#1 不要盲目追求流行

人家都說，一個人的品味決定了氣質，以前年紀小總是追逐流行，總將一些不適合的往身上加，從今開始要懂得找尋適合自己的風格，Less is more，質感比流行更重要。

▲▼新年「7件事」必做，變成更好的人 。（圖／翻攝自IG）

#2 讓自己笑多一點

無論生活多麼忙碌，記得讓自己多笑一點，笑容是個奇妙的東西，它能渲染身邊人也感到快樂，大家相互影響之下，為自己補充滿滿正能量，以樂觀心情接受每一個挑戰。

#3 保持善良的心

還記得小時候那個天真的自己？長大後做任何事開始想很多、無法做決定，當你感到茫然時，請試著退一步想想，回到最初善良的心，再複雜的事情也會變得清晰。

▲▼新年「7件事」必做，變成更好的人 。（圖／翻攝自IG）

#4 學會堅持與自律

當你真心渴望某件事情時，全宇宙都會聯合起來幫助你，前提是你真心渴望，也就是想要的東西必須靠自己爭取，如果管不住懶散，又無法自律，又憑什麼實現夢想呢？

#5 不要停止學習

找到一件想學的東西，並堅持下去，當你一天又一天的累積學習，這件事情就會變成你的專長，讓你自信且快樂。而這些東西都能讓生活變得充實有趣。

▲▼新年「7件事」必做，變成更好的人 。（圖／翻攝自IG）

#6 不要害怕孤單

很多人為了想擺脫單身，而將就交往，到了這個年紀別為了戀愛而戀愛，許多人都說好的愛情需要等待，將自己填滿用最好的狀態，吸引到的才是最適合你的那個人。

▲▼新年「7件事」必做，變成更好的人 。（圖／翻攝自IG）

#7 認真養成儲蓄習慣

沒有金錢萬萬不能，有能力花錢，也該有能力存錢，不管你能賺多或是賺少，至少拿出10%~15%儲蓄也好、安全投資也罷，身邊有錢讓你擁有安全感，更有餘力追逐夢想。

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關鍵字：

新年, 習慣, 必做
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