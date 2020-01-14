法式焦糖口味的瓜子你吃過嗎？水煮＋烘烤超香脆　過年追劇必備

▲哈姆太郎愛吃的正是這種葵瓜子，也是大人小孩都適合的日常零食。（圖／翻攝自Pinterest、《哈姆太郎》）



時尚中心／綜合報導

「瓜子」可說是過年每家最必囤的年貨，大人小孩都愛吃，送禮自用兩相宜，閒著沒事時可以抓一把解嘴饞，追劇配瓜子更是天生一對，除了一般的鹹味炒瓜子之外，現在「水煮」瓜子也相當受歡迎，味道更入味！

▲吃瓜子好處多多。（圖／翻攝自Pinterest）



可別把瓜子與沒營養、吃了又會胖的零食歸類在一塊，其實瓜子的營養價值非常高，富含維生素E和天然健康的油脂，對皮膚、眼睛、大腦都有好處，能夠保護心臟、預防高膽固醇，適當的嗑瓜子還可以加強消化功能，是健康又美味的零食，非常適合過年時節買來放在家中與家人們一同享用。

黃粒紅「老灶水煮瓜子」系列，總共推出了四款口味：法式焦糖、竹鹽茴香、桂圓紅棗、糖炒核桃，口味變化多，充滿新鮮感，容量大又便宜，兩包一組就有800g，四個口味全包超過三公斤，還一千元有找！快來看看哪裡買：

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▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包），8包特價999元。點我購買。



除了八包組，也可以按照口味分別購買，兩包一組800g也相當划算，「竹鹽茴香」口味在網路上相當火紅，鹹香滋味讓人無法抵擋，更有網友表示：「一大盤10分鐘解決！」



▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包） x2 竹鹽茴香，NT＄299。點我購買。



除了一般的鹹味之外，微甜的「法式焦糖」口味外層裹上香甜糖衣，甜而不膩，喜歡甜食零嘴的朋友絕不能錯過！



▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包）x2 法式焦糖，NT＄299。點我購買。



還有「桂圓紅棗」與「糖炒核桃」口味可以挑選，每一種口味都值得大家細細品嚐，快揪親朋好友一起來搶購

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包）x2 桂圓紅棗，NT＄299。點我購買。



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