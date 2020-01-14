fb ig video ETtoday search mobile

法式焦糖口味的瓜子你吃過嗎？水煮＋烘烤超香脆　過年追劇必備

> >

▲黃粒紅水煮瓜子。（圖／HER、Pinterest）

▲哈姆太郎愛吃的正是這種葵瓜子，也是大人小孩都適合的日常零食。（圖／翻攝自Pinterest、《哈姆太郎》）

時尚中心／綜合報導

「瓜子」可說是過年每家最必囤的年貨，大人小孩都愛吃，送禮自用兩相宜，閒著沒事時可以抓一把解嘴饞，追劇配瓜子更是天生一對，除了一般的鹹味炒瓜子之外，現在「水煮」瓜子也相當受歡迎，味道更入味！

▲黃粒紅水煮瓜子。（圖／HER、Pinterest）

▲吃瓜子好處多多。（圖／翻攝自Pinterest）

可別把瓜子與沒營養、吃了又會胖的零食歸類在一塊，其實瓜子的營養價值非常高，富含維生素E和天然健康的油脂，對皮膚、眼睛、大腦都有好處，能夠保護心臟、預防高膽固醇，適當的嗑瓜子還可以加強消化功能，是健康又美味的零食，非常適合過年時節買來放在家中與家人們一同享用。

黃粒紅「老灶水煮瓜子」系列，總共推出了四款口味：法式焦糖、竹鹽茴香、桂圓紅棗、糖炒核桃，口味變化多，充滿新鮮感，容量大又便宜，兩包一組就有800g，四個口味全包超過三公斤，還一千元有找！快來看看哪裡買：

▼ ▼ ▼點圖搶超強優惠▼ ▼ ▼

▲黃粒紅水煮瓜子。（圖／HER、Pinterest）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包），8包特價999元。點我購買。

除了八包組，也可以按照口味分別購買，兩包一組800g也相當划算，「竹鹽茴香」口味在網路上相當火紅，鹹香滋味讓人無法抵擋，更有網友表示：「一大盤10分鐘解決！」

▲Her和她 黃粒紅水煮瓜子。（圖／公關照）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包） x2 竹鹽茴香，NT＄299。點我購買。

除了一般的鹹味之外，微甜的「法式焦糖」口味外層裹上香甜糖衣，甜而不膩，喜歡甜食零嘴的朋友絕不能錯過！

▲Her和她 黃粒紅水煮瓜子。（圖／公關照）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包）x2 法式焦糖，NT＄299。點我購買。

還有「桂圓紅棗」與「糖炒核桃」口味可以挑選，每一種口味都值得大家細細品嚐，快揪親朋好友一起來搶購

▲Her和她 黃粒紅水煮瓜子。（圖／公關照）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包）x2 桂圓紅棗，NT＄299。點我購買。

▲Her和她 黃粒紅水煮瓜子。（圖／公關照）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包）x2 糖炒核桃，NT＄299。點我購買。

▲Her和她 黃粒紅水煮瓜子。（圖／公關照）

▲黃粒紅老灶水煮瓜子（400g／包），8包特價999元。點我購買。

►►懶人最愛「一口烏魚子」　撕開就能吃到肥美魚卵

►►女星凍齡的秘密武器！大S、林志玲、張柏芝都靠燕窩吃出少女肌

►►選堅果「包裝」很重要！送禮夠美　還能控制吃的量

►►椒麻花生新吃法用「炒」的　不看食譜也能變廚神

►►零廚藝也能搞定烏魚子！3招完美上桌　享受彈牙美味

關鍵字：

瓜子, 年貨, 零食, 葵花子, HER, 和她
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶

米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶

別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多 新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣 贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎 日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 Lisa大露香肩網直呼：太性感！5個動作教你練出同款「直角肩」 韓網瘋傳「超巨大」與「超迷你」啤酒杯　同樣「乾了」你是哪一派？ 一招變美／44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面