Ean部落閣／CP值超高的京都旅館　優雅澡堂紓壓、用BALMUDA壺沖咖啡

文、圖／Ean

旅遊京都最好的速度，是慢遊，最好的方式，是居遊。2019 年底，我花了十來天來這座千年古都追楓，除了兩晚到虹夕諾雅 京都朝聖，其餘大多數時間，都住在一家又新、地點好、很具風格而重點是價格非常實惠的旅館：京都御池麩屋町 Resol Trinity酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto Oike Fuyacho）。連泊七晚、創下我連住同間旅館天數的紀錄，原以為住這麼久肯定會膩，結果沒想到要退房時竟有些意猶未盡，特別是每晚都去大浴場泡澡已成習慣，突然要回到日常，真有些捨不得呀！

▲充滿京味的現代日式風格旅宿

京都御池麩屋町 Resol Trinity酒店 2018 年 10 月才開幕，相當新，從外面進來，會先看到當作門面、一間很舒服的咖啡店/餐廳 Blue Books Cafe，還沒走到櫃檯辦理入住手續，播放的爵士音樂先讓心情緩了下來。需另外付費的早餐也在這吃，其中一天我在這點了夏威夷口味披薩當晚餐，窯烤帶著炭香，很好吃，夜晚燈光調暗，有著小酒館的輕鬆。這是個會讓人想久待的空間，某個空閒下午，我就把筆電帶來這作業，點了杯咖啡，當個寫稿的京都自遊人，很是愜意。

▲旅館位於巷子裡，一樓是舒服的 Blue Books Cafe

▲Blue Books Cafe 的窯烤披薩不管餅皮口感或餡料都有水準

住了七晚才來這點了一杯咖啡，對咖啡蟲我來說是有那麼一點不可思議，絕對不是這裡咖啡不好喝，而是房間裡提供的咖啡可講究，給的是京都當地的知名咖啡店「小川咖啡」掛耳包（若喝完、每日打掃會再補），而煮水壺是被稱為夢幻逸品的 BALMUDA 手沖壺，見微知著，從公共空間到房間，整體都相當有質感！

▲房間提供 BALMUDA 手沖壺、小川咖啡掛耳包還有宇治抹茶組，非常具誠意

我入住的房型是兩張單人床的雙床雙人房，是一融合京都元素、強烈日式風格的洋式房，這形容有些奇怪，但就是設計的如此恰到好處。兩張架高的單人床是在榻榻米上，窗子用的並非窗簾，而是相對費工的遮光簾搭配和紙拉窗，而浴室裡的盥洗包，給的是和風布質束口袋。整個房間從配色、花飾到紋路，都是那麼典雅而風格一致。

▲將傳統京都元素與現代科技融合得恰到好處

▲盥洗包是好看的日式束口袋，可帶回家當紀念

▲浴室有個不小的浴缸，但七個晚上我都沒泡過，因天天都到大浴場報到去

即便是讓我每天報到至少一次的大浴場，也優雅的深得我心。男女分開的澡堂位在一樓，需刷房卡才能進入。不小的浴池面對著一塊造景的室內庭園，頓時會讓人忘記是身處在京都市區，我特別喜歡這裡的重點式低亮度照明設計，賦予空間一股寧靜的安定感。大浴場開放到凌晨一點，忙碌一天能用這泡作結尾，再幸福不過。

▲大浴場有一庭園造景，白天與晚上有不同味道，開放至凌晨一點，很有誠意（照片取自飯店官網）

▲廊道的設計與佈置很有日式禪風



酒店位於麩屋町通的這區我很喜歡，散步至錦市場約十分鐘，鴨川、甚至是祇園也都在可接受的步行範圍內，例如我很推薦的一家高級料亭「室町和久傳」，走路只要 5 分鐘，而我去用餐、買 PH 馬卡龍的頂級酒店 Ritz Carlton 也是悠閒的走路過去，沿途多的是風格好店，很好逛。若是搭乘地鐵，從地鐵京都市役所站 9 號出口走出來僅需 2 分鐘就能回到旅館。因是座落安靜的住宅區巷子裡，交通便利但不喧鬧這蠻難得，外頭有 7-11、多走幾步路有間超市，都成了我旅居在此的便利補給站。

▲房間有個拉門可區隔浴室與門口



C/P 值從來不是我推薦酒店的優先考量，但不得不說，這家超值的讓我感到難置信！這回是入住的兩個多星期前在一國際訂房網站訂到，即便是跨到非常熱門的賞楓期，但一晚平均不到台幣兩千七百元的房價（註：單人入住、不含早餐），讓人直呼太划算！

風格、地點、價格、設施以及服務各方面都給予高評價的這間京都旅宿，你說，下回我再訪這座迷人的千年古都，能不優先考慮嗎？

▲一樓 Blue Books Cafe 的白天風景，就算沒入住也值得來此喝杯咖啡



/ Info. /

京都御池麩屋町 Resol Trinity酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto Oike Fuyacho）

官網

地址：〒604-0943 京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町249（249, Kamihakusancho, Oike-agaru, Fuyacho-dori, Nakagyo-ku, Kyoto）

電話：+81-75-211-9269

交通：京都市營地下鐵東西線「京都市役所前站」9號出口徒步2分鐘訂房去

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！