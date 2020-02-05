付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

感情這件事相當難懂，有的人一旦墜入，便心甘情願付出一切，論事態如何演變都不願意回頭，那麼從星座角度來看，有哪些星座是愛情奴隸呢？上榜的Top 3 有你嗎？

Top 3 天蠍座

天蠍座只要栽在感情上，別人是怎麼樣都勸不了的，即便他心裡很清楚，一切到頭來只有空等，他也願意執著付出下去，很多人說天蠍在欺騙自己，其實並沒有，他們很早就看透了，只是他們要的結局是等待自己真正願意收手，所以所做的一切很多時候不是給對方看，而是對自己一路以來的付出有個交代而已。

Top 2 天秤座

如果說天蠍座是為了做給自己看，那麼天秤座則相反，他們在感情中很注重對方是否能夠接收到自己的心意，為了讓另一半明白，天秤可以化作小女人、小男人的角色，完完全全把時間留給對方，跑腿、等候這類小事都不算什麼，只要對方一點點的回饋，就是他們支撐下去的動力，所以要讓天秤放手，除非對方先鬆手，否則對愛情堅持到底的個性是不會改變的。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座在戀愛中很常表現出不自信、處處擔憂的模樣，哪怕是平常再自信再發揮光芒的他們，一墜入愛情就很難自拔，並且小事情都會引發小劇場的巨蟹，這些傷口會不斷累積，記性很好的他們哪怕不提，也不代表會忘記過去的傷口，不過巨蟹總是會自己消化，盡力用最好的一面面對情人，不會輕言放棄。

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