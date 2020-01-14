米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶

2020鼠年怎麼可以沒有米奇和米妮的陪伴？在米奇米妮的本命鼠年一定要來逛《鼠於你期間限定店》！就位在新光三越台北南西店三館，一次可以買到多項專"鼠"好禮，有大家在第一天開幕就搶翻天的「超值限定福袋」、迪士尼首度發行只送不賣「2020鼠於你紀念幣」，還有超多米奇和米妮的週邊商品，迪士尼控們，還不來好好補貨一番？！

《鼠於你期間限定店》就在台北新光三越南西店，以超搶眼的藍紫霓虹風，打造時尚復古潮流。

店面不大，卻擺進了滿滿的米奇米妮週邊商品，環顧店內，還有超搶眼打卡牆，別忘了進來拍張照再走！

米奇米妮款限定新春福袋



《鼠於你期間限定店》推出米奇米妮款限定新春福袋，最高價值超過5,000元的福袋，超值價只要NT$999元！

台北南西店1月6日開幕當天就推出新春福袋買一送一，引發大批粉絲排隊搶購！甚至有粉絲前一天晚上提早16小時漏夜排隊，就怕搶不到限量福袋！

滿滿的福袋牆，裡面的商品可以超級實用又可愛！

【鼠於你期間限定店】新春福袋商品

■米奇系列小夜燈、藍牙耳機、超Ｑ米奇頭造型BOTANICA擴香器組、米奇系列保溫杯...等商品

■有機會以超值價NT$999元購得最大獎：市價NT$3,680元「RIDGE香薰機-米奇大亨」

■購買福袋之餘，消費滿999元還可獲得米奇款新春紅包組乙組（每組五入）。數量有限，要買要快！

■福袋內有機會獲得：擴香器組（市價NT$1580元）

■福袋內有機會獲得：米奇系列藍牙耳機（市價NT$990元）

■福袋內有機會獲得：米奇款讀卡機（市價NT$299元）

獨家米奇紅包滿額送



■消費滿NT$999元就送「米奇款新春紅包組」乙組（每組五入）。

超級喜氣的米奇米妮紅包袋，今年過年必備啊！

迎接2020鼠年，《鼠於你期間限定店》在每週五到週日、大年初一到初五（1/25~1/29）將推出好禮「鼠」不盡大挑戰！

想拿到免費紀念幣嗎？單筆消費滿NT$2,020元，即可參加抽紅包、「好禮接接樂」劍玉大挑戰拿紀念幣活動；在三次機會內，讓木球與劍身合而為一就可以獲得「2020鼠於你紀念幣」乙組。

米奇米妮週邊商品太好買！



車用擴香

■共三色

帆布飲料袋

■口袋米妮、衝浪米奇、比讚米奇

■價格：NT$250元

耳朵束口袋 米奇

■價格：NT$150元

米奇馬克杯

珪藻土超吸水杯墊

■共六款

經典米奇系列證件套

■米奇分割款、米奇氣球款、汽船威力款

■價格：NT$379元

便當袋

■米奇好朋友、熊貓米奇、條紋米奇米妮

■價格：NT$359元

坐姿版米奇／米妮

■25公分

■價格：NT$399元

不同表情的米奇玩偶，每款都超獨一無二！

米奇、米尼造型手錶

米奇、米妮造型安全帽

■共4款

生肖為「鼠」，秀身分證立享購物折扣



■特別推出「限定優惠 只鼠於你」活動，大年初一（1/25）起，只要妳生肖為鼠，來店消費即可享有滿NT$2,000元折NT$200元的優惠。

【鼠於你期間限定店 活動資訊】

■展期：

1/06(一)下午14:30起～2/09(日)台北南西店三館1F

1/16(四)～2/10(一)台中中港店10F天空劇場

■時間：10:00～22:00（以百貨公告營業時間為主）

■地點：新光三越台北南西店三館（台北市中山區南京西路15號）

■新光三越台中中港店（台中市西屯區台灣大道三段301號）

文／柯夢波丹 圖／COSMO、新光三越提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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