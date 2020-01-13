王柏傑惡補pose秀雷達表　學貝克漢插腰沒用上

▲王柏傑第一次出席腕錶活動，獻給瑞士品牌雷達表。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌雷達表（RADO）全新概念店進駐遠百信義A13，今正式開幕，男星王柏傑獻出腕錶處女秀，自招對時尚很陌生的他，前一晚特別參考貝克漢秀錶pose，笑稱：「他的插腰動作今天沒用上。」平常他對穿搭沒有太多研究，全靠出席時尚活動惡補。

▲王柏傑坦言對時尚陌生，特別上網參考貝克漢秀錶pose。（圖／品牌提供，以下同）

就連問到時尚偶像，王柏傑也想半天，才吐出「金城武」三個字，認為他怎麼穿都帥；而王柏傑私下只愛黑、白與灰色系衣服，只能靠像手腕上的綠色面盤與錶圈的雷達表等配件添亮點，他表示若另一半要求他改變穿搭風格，他會照做，但內在不會改變。

▲王柏傑佩戴綠色面盤的Captain Cook 庫克船長300米復刻自動腕錶，64,900元。

今王柏傑所戴的綠色面盤錶款，出自雷達表全新Captain Cook庫克300米復刻自動錶系列，重現1962年原版的外觀，但細節更精緻、防水也提升至300米，共有帶有漸層感的綠色、藍色與黑色面盤錶款，各對應相同色系的陶瓷錶圈，更令錶迷驚喜的是具快拆系統，無須工具即可輕鬆將三節式鍊帶更換為7排式金屬鍊帶、復古皮革錶帶、壓紋真皮錶帶或NATO織帶等11種錶帶，變化出專屬風格。

▲Captain Cook 庫克船長300米復刻自動腕錶有黑或藍面盤款式，64,900元。