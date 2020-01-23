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蕭亞軒19句獻給女人的大無畏語錄：真正關心你的人不會因困難而離棄

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▲ELVA（圖／翻攝自IG@蕭亞軒）

蕭亞軒從出道以來，就一直是話題人物，因為她的隨興、她的灑脫，因為她的敢愛敢恨，讓她的一舉一動一言一語，全都可以引起大家的話題，而除了蕭亞軒在表演上堅強的實力之外，我們更著迷她對於愛情和生活的渴望和執行力，羨慕她總是那麼無所畏懼

蕭亞軒出道20年來，她的黑粉和冷言酸語可是從沒少過，攻擊她的總是一直交鮮肉男友，甚至還有整型的傳聞，不過蕭亞軒從來沒把這些不好的話放在心裡，她依然自顧自的追求自己所想要的生活．

前一陣子蕭亞軒大方認愛小24歲的男友黃皓，甚至在個人IG上開直播對酸民說：「不喜歡我就離開，請你們用這些時間去幫助人，不要來踐踏我！」

就是這樣坦率的蕭亞軒搏得粉絲的喜愛，而蕭亞軒身上那迷人正能量的特質，更值得女人去學習，這次整理蕭亞軒的大無畏語錄，妳一定要筆記．

自愛不是自私，自尊不是自大！

Today I finally realized..不要把自愛變自私，不要把自尊變自大，明天都有意外，但千萬不要把別人，變成你想要的意外！

別讓恐懼去阻止你去做真心喜歡的事

如果遇到喜歡的事，你知道那有多難得嗎？千萬不要因為自己的恐懼而不去做，那是最笨的事．

在人生的道路上，不同的不是你去了哪裡，而是你和誰在一起。

在人生的這條路途上，重點從來都不是你去到了哪裡，而是你跟誰在一起，只要能跟對的人在一起，任何地方都是好的．

從工作和生活中找到共同相處的平衡

當你能從工作和生活中找到共同相處的平衡，你越來越喜歡自己，多花一點時間和自己好好相處，相信自己可以做到的．

真正關心你的人不會因爲困難而離棄

我相信真正關心你的人，從不會因爲任何困難，而離棄你，反而是更不想讓你一個人面對接下來的挑戰，所以請抓緊那對從未對你放手的人。

請用上帝的話重新設定你的心態

改變那些負面、挫敗的自我形象，請站穩了，用真理當作束腰，用公義當作護心鏡，用平安的福音當走路的鞋穿在腳上。

活著的人請勇敢地大口呼吸

人生真的很無常，你不會知道下一秒會發生什麼，所以我們要珍惜每一刻，不要只是說說，而活著的人請勇敢地大口呼吸．

 
 
 
 
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What cha doing tonight ?

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好姊妹是什麼都不用多說，一個眼神就懂彼此在想什麼

一輩子的姐妹不需任何的花俏表示，大家經歷了很多人所不知的喜怒哀樂，不需要多說任何假假的祝福，因為只要妳知道我愛妳和多希望你擁有一切妳想要的，重要的是我可以一輩子有妳陪在我身旁．

堅持自己所看見的方向和未來

每過一天，就表示你又完成一天的挑戰，因此堅持自己所看見的方向和未來，恐懼將會變得毫無意義．

空氣、太陽和水是生活的基本，而同理心、相信和勇氣，則是是愛的必需，我們很努力在不正常中找尋正常，請給我們一些維持開心的勇氣，祝福想幸福的你們，也擁抱著想要的！

一個小錯不會讓人忘了你所有的好

不准放棄聽到了嗎？ 一個小錯誤，不會讓人忘了你們所有的好，路或許顛簸，但很快看見光會帶領到平安的地方．

珍惜那些曾經在你困難時拉你一把的手

請珍惜在米最需要的時候，不問原因就拉你一把的那幾雙溫暖的手 ，在雨季時幫你撐傘的人，因為當豔陽高照時我身邊必定高掛著你們．

真心相對，有難同當！

我們一生在追求真理，那真正的道理是什麼？其實是 ，真心相對 、有難同當！愛情和友情都是情，我會守護著你，如果你也不放開我。

請尊重一直尊重你的人

請尊重一直尊重你的人，當然任何人都可以被取代，但別忽視了每分每秒的努力，就算它只是剎那間的畫面 。我珍惜過你，也請你珍惜我的存在．

不想再裝堅強，只想溫柔的說話

當我還小的時候， 我以後我很獨立，當我慢慢大了之後，原來我還是會懷念小時候的固執、小時候的盲目、小時候的坦然、小時候的容易感動....而我也不想再裝堅強，只想溫柔的說話....

我追的是一個對生命的熱情，一個很真摯勇敢不入宿命的女生

我很努力很努力的過好每一天，很努力不改變初衷，很努力讓自己身邊的人快樂，很努力珍惜身邊的一切，我很努力用雙手雙腳跳出一片屬於自己的天空，我的團隊很用力很用力讓大家看見我的努力。

當心中充滿了愛，就算是黑鴉鴉一片天，還是可以感覺那微妙的幸福

當天空出現滿滿的星星，仰望著突然間哼唱著類似幸福的旋律，親愛的如果你還沒睡就往窗外看看，就算是黑鴉鴉一片天，還是可以感覺那微妙的幸福．

沒有不會變的心，沒有不會改的習慣，隨時嘗試習慣新的自己．

讓你的心放個假，或許會遇見不一樣的自己，順便讓你的習慣休息一下，也說不定會發現全新的你．

我還是相信結局是美麗的 ，如果我們願意往最誠實最簡單最謙卑最無私的方向走

人往往一直在做選擇，一直在和自己或別人賽跑，一直不斷尋找自我生存價值，蛻變中時壞時好，過程中給自己一堆的爛藉口，其實不過就是成長禮中的音符，一路為屬於我們的年代配樂，好聽與否 希望我的音樂是微笑的，我還是相信結局是美麗的，如果我們願意往最誠實最簡單的方向走，往對的，心的方向走．

文／柯夢波丹　圖／IG@HSIAOELVA

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 蕭亞軒, 金句
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