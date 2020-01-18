fb ig video ETtoday search mobile

《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純

> >

《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》開播在即，首支預告曝光後，更造成網路熱潮，讓大家非常期待！而戲中的主角當然也是一大看點，除了爾晴兒子「福安康」（王一哲 飾演）是大陸新生代男神外，魏瓔珞的女兒昭華公主則是由陸網友暱稱「千年難得小清純」主演，讓人非常期待！

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

魏瓔珞的女兒「昭華公主」王鶴潤，妳以為妳對她很陌生，其實她可是在很多當紅劇中出現過，像是《如懿傳》柔淑長公主-恆媞、《知否知否應是綠肥紅瘦》盛華蘭，還有在《扶搖》中狂虐楊羃的佛蓮，都是由王鶴潤所演出的角色．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

而王鶴潤這次在《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》中，和福康安和蒙古親王有段虐心的三角戀，劇情絕對不輸《延禧攻略》呀～

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

而看似溫柔清新的他，在劇中雖承襲了母親魏瓔珞敢愛敢恨的個性，但私下的她其實就是個怪怪美少女，從王鶴潤曝光的花絮照中就可以看的出來呀～

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

而王鶴潤最近因為《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》的關係，成了話題人物，而她之前為戲剃光頭的照片，又再度被翻出．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

當時因為這部電影《誰的青春不迷茫》讓王鶴潤為演活劇中角色，而剃了個大光頭，而這部電影也成了王鶴潤的代表作．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

王鶴潤的這個光頭造型，也讓網友驚呼這才是真的清純小百合，就算沒有了頭髮，濃濃的眉毛、 圓圓明亮的眼睛，還是美到不行！

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

甚至有網友分析：「王鶴潤真的是美人胚子，剃了光頭還是一樣好秀氣，她根本不需要頭髮，她靠的是實實在在的漂亮五官呀．」

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

而除了秀氣小光頭照，王鶴潤還秀出了帥氣的寸頭造型，雖然照片中的她在耍帥，還是掩蓋不了她清新秀麗的美貌呀．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

王鶴潤那宜古宜今的清純外表，但她私下卻是個怪怪美少女無誤，尤其是她喜歡嘗試的妝髮，更是超有個性，快點讓我們一起來看看...

王鶴潤說只要妳敢跟化妝師開口，沒有什麼妝是不能完成的，而化妝師也在她的要求下完成了粉紅夏日妝，把眉毛塗成了桃紅色，大面積的畫上腮紅至太陽穴，口紅則是隨意抹出暈染感，是不是怪的很有個性．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

除了搞怪妝之外，王鶴潤私下的妝都還算偏清淡甜美，帶有稜角的英氣眉，搭上粉紅口紅，可愛又帥氣．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

如果想要休閒一點的隨興感，王鶴潤則會把英氣眉改成平眉，讓妝感更孩子氣一點，眼角微暈的眼影，增添一點氣質．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

除了妝感之外，王鶴潤私下也非常愛在髮型上做文章，妳可以發現她非常愛換髮型，嘗試的造型也很大膽，跟她氣質的外表反差超大呀．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

王鶴潤自己就曾經分享，為了慶祝自己的微博粉絲破新高，她決定要展現自己私下分裂個性的一面，變PO上了壞女孩編髮的造型，要粉絲別惹她．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

接著又立刻裝乖，將髮型變成清純學生頭配上齊瀏海，就像是鄰家小女孩般可愛惹人疼呀．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

除此之外王鶴潤也會綁上雙丸子頭，戴上墨鏡就是個辣酷妹，但這個髮型建議髮量少的酷妹可以嘗試，若髮量太多就會變成春麗了．

▲王鶴潤 。（圖／翻攝自王鶴潤微博）

紮上雙馬尾，搭上空氣瀏海，王鶴潤又變回可愛的小女孩，還有那雙頰上的粉紅腮紅，更讓她嫩感十足呀．

 文／柯夢波丹　圖／王鶴潤微博、NETFLIX

安心亞：「我不節食，都只靠按摩消水腫！」 尤其【大腿內側這位置】每天按十分鐘，腿再也不腫脹～

日本女星實測靠「秋葵+綠茶」3週狂瘦5公斤！專業減肥醫生：秋葵能通便、抑制醣分，瘦肚子超有效！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 延禧攻略2, 魏瓔珞女兒, 王鶴潤, 光頭照
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純

《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純

過年追劇爽吃也不怕胖！日本賣翻的2大低卡零食快囤起來

過年追劇爽吃也不怕胖！日本賣翻的2大低卡零食快囤起來

家裡秒變居酒屋！　日本「無煙串燒烤肉機」不到2千元療癒心靈

家裡秒變居酒屋！　日本「無煙串燒烤肉機」不到2千元療癒心靈

皇室敏感時機凱特王妃亮相　穿630元黑白洋裝對尬梅根4萬毛衣 池昌旭肌肉不是練假的　完美駕馭CK新裝、眼神放電帥翻 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 2020年即將「鹹魚翻身」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發 2020最新6款粉底液超推！遮瑕力、輕透感大升級　打造完美妝感絕對必收 約會必勝的5款撒嬌式　耳邊悄悄話、不經意身體接觸必學 超犯規的史努比Ｘ日本郵局來了！郵差造型存錢筒超萌，郵票組必收藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面