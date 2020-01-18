《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純

《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》開播在即，首支預告曝光後，更造成網路熱潮，讓大家非常期待！而戲中的主角當然也是一大看點，除了爾晴兒子「福安康」（王一哲 飾演）是大陸新生代男神外，魏瓔珞的女兒昭華公主則是由陸網友暱稱「千年難得小清純」主演，讓人非常期待！

魏瓔珞的女兒「昭華公主」王鶴潤，妳以為妳對她很陌生，其實她可是在很多當紅劇中出現過，像是《如懿傳》柔淑長公主-恆媞、《知否知否應是綠肥紅瘦》盛華蘭，還有在《扶搖》中狂虐楊羃的佛蓮，都是由王鶴潤所演出的角色．

而王鶴潤這次在《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》中，和福康安和蒙古親王有段虐心的三角戀，劇情絕對不輸《延禧攻略》呀～

而看似溫柔清新的他，在劇中雖承襲了母親魏瓔珞敢愛敢恨的個性，但私下的她其實就是個怪怪美少女，從王鶴潤曝光的花絮照中就可以看的出來呀～

而王鶴潤最近因為《延禧攻略2》番外篇《金枝玉葉》的關係，成了話題人物，而她之前為戲剃光頭的照片，又再度被翻出．

當時因為這部電影《誰的青春不迷茫》讓王鶴潤為演活劇中角色，而剃了個大光頭，而這部電影也成了王鶴潤的代表作．

王鶴潤的這個光頭造型，也讓網友驚呼這才是真的清純小百合，就算沒有了頭髮，濃濃的眉毛、 圓圓明亮的眼睛，還是美到不行！

甚至有網友分析：「王鶴潤真的是美人胚子，剃了光頭還是一樣好秀氣，她根本不需要頭髮，她靠的是實實在在的漂亮五官呀．」

而除了秀氣小光頭照，王鶴潤還秀出了帥氣的寸頭造型，雖然照片中的她在耍帥，還是掩蓋不了她清新秀麗的美貌呀．

王鶴潤那宜古宜今的清純外表，但她私下卻是個怪怪美少女無誤，尤其是她喜歡嘗試的妝髮，更是超有個性，快點讓我們一起來看看...

王鶴潤說只要妳敢跟化妝師開口，沒有什麼妝是不能完成的，而化妝師也在她的要求下完成了粉紅夏日妝，把眉毛塗成了桃紅色，大面積的畫上腮紅至太陽穴，口紅則是隨意抹出暈染感，是不是怪的很有個性．

除了搞怪妝之外，王鶴潤私下的妝都還算偏清淡甜美，帶有稜角的英氣眉，搭上粉紅口紅，可愛又帥氣．

如果想要休閒一點的隨興感，王鶴潤則會把英氣眉改成平眉，讓妝感更孩子氣一點，眼角微暈的眼影，增添一點氣質．

除了妝感之外，王鶴潤私下也非常愛在髮型上做文章，妳可以發現她非常愛換髮型，嘗試的造型也很大膽，跟她氣質的外表反差超大呀．

王鶴潤自己就曾經分享，為了慶祝自己的微博粉絲破新高，她決定要展現自己私下分裂個性的一面，變PO上了壞女孩編髮的造型，要粉絲別惹她．

接著又立刻裝乖，將髮型變成清純學生頭配上齊瀏海，就像是鄰家小女孩般可愛惹人疼呀．

除此之外王鶴潤也會綁上雙丸子頭，戴上墨鏡就是個辣酷妹，但這個髮型建議髮量少的酷妹可以嘗試，若髮量太多就會變成春麗了．

紮上雙馬尾，搭上空氣瀏海，王鶴潤又變回可愛的小女孩，還有那雙頰上的粉紅腮紅，更讓她嫩感十足呀．

文／柯夢波丹 圖／王鶴潤微博、NETFLIX

安心亞：「我不節食，都只靠按摩消水腫！」 尤其【大腿內側這位置】每天按十分鐘，腿再也不腫脹～

日本女星實測靠「秋葵+綠茶」3週狂瘦5公斤！專業減肥醫生：秋葵能通便、抑制醣分，瘦肚子超有效！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》