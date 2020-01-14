運用2020眉妝趨勢打造新年開運眉型！3大重點迎來好人緣更招財

▲好的眉型不僅能修飾五官、臉型，還能幫助招來好人緣。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導

眉毛有多重要，有在化妝的人都知道，看似只佔了臉部小小一區，但卻會影響整個臉部五官的比例和協調性；此外，從面相學上來看，眉型好壞更是會影響一個人的運勢，常聽到「眉斷財斷，眉散財散」，如果眉毛有缺角或是雜毛太多就會影響運勢，因此修眉可是一門大學問！

「眉妝專家」Benefit的首席眉師Ariel就建議，可透過蜜蠟修眉打造乾淨有型的眉毛，並以2020眉妝趨勢提出3大重點，讓女孩們都能透過調整眉型來改運氣，增加好人緣和財運。

▲圓滑眉峰能招來好人緣外，豐盈的眉毛也象徵著好財運。（圖／品牌提供，以下同）



圓滑眉峰



想要好人緣可掌握圓滑眉峰，因為眉毛弧度柔和圓滑，會讓神情更溫柔好親近，修眉時可將鋒利眉峰修順，讓整體弧度看起來更柔順，並且將雜毛去除讓弧度更明顯，眉型上視覺也會更集中，五官更立體精緻。

豐盈毛流



豐沛的眉毛象徵著滿滿的財庫，使用眉毛纖維刷出豐盈感，營造眉毛濃密的妝感，最後使用極細眉筆將眉頭缺少眉毛的部分一根根畫出毛流感。

▲benefit首席眉師Ariel建議，可以野生柔霧眉打造時髦感開運眉。

野生柔霧眉



Ariel也分享2020流行的眉毛趨勢「野生柔霧眉」，順著原生毛流創造偽素顏般的霧感眉毛，自然柔和的圓滑眉型令人想要親近，搭配開運眉眉妝，新的一年就能靠著好人緣致勝。

對於自己修眉苦手的女孩也別怕，Benefit專櫃修眉吧推出新年開運蜜蠟修眉服務，只要透過線上預約系統就能即時預約眉毛改造，交給專業的來！此外，除了修好開運眉型，也別忘了利用合適的眉彩為眉毛更加分。



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