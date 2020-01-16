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親愛的，我們怎麼了？與另一半的甜蜜期怎麼這麼快就過了

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有的人無論交往多久，依然甜蜜蜜，但為什麼自己的甜蜜期很快就過呢？到底中間出了什麼問題！或是兩人看似沒問題，但卻好像只是相伴，有種無法親密的感覺。但其實每段關係都會有這樣的狀況與過程，只需要調整一下相處方式，感情就回溫囉~

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選一張牌

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？我們來看看妳該如何讓自己的魅力指數飆升！

1.權杖九
學習信任是現階段最重要的

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

圖中的人緊緊抓住手中的權杖，執著的表情寫在臉上，當妳選到這張牌卡，代表著妳在關係中是很難真正去信任自己或伴侶的，關於自己的部分很有可能覺得對方現階段在怎麼愛妳，當妳心中依然無法完全放下一種危機意識，覺得有天還是會分開，因此還是需要保留一些什麼。

這樣的心態也代表妳無法真正投入這段關係中，無法信任自己是值得被愛的，而因此容易會有溝通不良的問題，而這樣的情況，也會讓妳無法信任對方，或接收不到對方因為愛而付出的心意，當帶著這樣的態度在經營關係時，是很容易要維持一個形象，或是因無法放鬆，而容易感到疲憊，很快的甜蜜期很快就消逝，剩下的便是妳花太多精力，在看對方到底有多愛妳。

2.聖杯七
釐清只是要戀愛、或是建立長期關係

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

當妳選到這張牌卡時首先要先搞清楚，妳目前現階段要的是沉浸在戀愛的氛圍感中，還是要經營長久的關係，這兩者會有很大的不同，或許在現階段妳還沒搞清楚，若要建立長久的關係，那麼在相處上，會有許多實際面的部分、價值觀的磨合，這是需要許多時間和很多次的溝通來接受彼此的獨立性。

當妳覺得為什麼甜蜜期這麼快就過時，聖杯七正提醒著妳，很有可能妳認為的甜蜜期，其實是對方可以不斷給妳戀愛的感受，當妳願意釐清這張兩者的不同時，就會知道自己該如何調整，又或是妳可以反問自己，是否不願意建立更深一層的關係？因為這樣就需要負更大的責任或感到失去自由～

3.寶劍騎士
硬脾氣該改改囉

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

妳的甜蜜期就如同自己的脾氣一般，當妳的硬脾氣發作愈多次，甜蜜期會更快速的溜走，很有可能對方其實是很愛妳的，但卻受不了妳容易在言語上過於強硬、不低頭，或是遇到某些事就爆走，這些突然發作的脾氣讓對方不知所措，當妳願意放軟身段，那麼妳的甜蜜期死灰復燃的機率就會非常高。

寶劍騎士也在提醒著妳，雖然妳的情緒來得快、去得快，但脾氣一發作時，妳所說出的話語很容易傷到深愛妳的人，而妳在情緒冷靜之後，往往對自己的言行感到懊悔自責，與人相處、與伴侶相處時，妳需懂得退一步，別過於爭論誰對誰錯，以免傷人傷己。

4.力量
主導性過強常讓人感到不被重視

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

顯而易見的，妳在關係中喜歡當老大，主導性是很強的，但往往選到這張牌的人，有時很難發現這點，常以為自己是委屈的那方，而妳習慣無論遇到任何事都不能認輸，一定要達成目標，而這也讓伴侶感到不像在談戀愛，比較像是與老闆或主管相處，懂得以溫柔的方式來對待妳現階段很重要的。

妳習慣性主導，容易無法聽進伴侶的想法或建議，久而久知對方會認為，對妳而言他並不是很重要，因此甜蜜感很快消退。因為選到力量牌，也代表著妳的另一伴是吃軟不吃硬的，若妳改變命令式的口吻，而是以溫柔和緩的方式來述說，用溫柔、耐心對待他，甜蜜感很快就恢復囉！

5.錢幣四
顧慮太多而無法前進

▲占卜 。（圖／柯夢波丹提供）

有種狀況是，伴侶一直很希望妳認識他身邊的親朋好友，或是喜歡找妳一起去進行一些活動，但妳卻不是這麼想的，有可能興趣不同、價值觀不同，但兩人卻因為這樣甜蜜期很快消失，因為沒去建立共同點，或許妳需說出妳喜歡的是什麼，希望他可以與妳一起進行些什麼，彼此多一些時間，來參與彼此的生活，才能慢慢恢復甜蜜期。

錢幣四也代表著妳在做許多事情之前，有太多的顧慮，例如擔心出遊下雨會如何，哪些活動可能不安全，哪些事情太花錢…等等，而這些想法讓妳很容易停留在舒適圈，舉步不前，心中的不安阻礙了自己的成長，而兩人的相處要有深度，是需要一起互相學習成長的，放掉自己的既定想法，還是很有機會找出共同點的。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 塔羅, 感情
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