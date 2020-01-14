過年逛街秒變藝術咖　新光三越「鼠年藝術空間展」鼠來寶喜氣現身，民眾搶打卡

▲新光三越「樂不思鼠-鼠年空間藝術展」，在信義新天地Ａ8現身巨型鼠來寶，福氣討喜的模樣引起路人拍照。（圖／記者湯興漢攝，下同）

時尚中心／台北報導

每年春節都會推出生肖藝術展的新光三越，在2020庚子鼠年、邀請台灣當代知名藝術家洪易，一起打造「樂不思鼠-鼠年空間藝術展」，展出21件充滿濃濃台灣的生活圖騰，以鮮艷喜氣的顏色結合動物線條，讓逛街民眾在鼠年一開春就喜氣滿滿，花樣繁複色彩繽紛的風格，顯示藝術作品也能很時髦，過年打卡秒變藝術咖！

在新光三越信義新天地A8大門口，出現全身充滿圖騰、配色超喜氣的巨型鼠雕塑，吸引不少路人駐足拍照，還有民眾排隊合照，其為新光三越針對即將來臨的鼠年，與雕塑家洪易一同合作的創作作品《鼠來寶》，以金銀財寶與富貴花朵紋飾，展現「鼠與財富一起來」的寓意，象徵新年的福氣與喜悅，營造出濃濃節慶氣氛。

▲新光三越「樂不思鼠-鼠年空間藝術展」請來雕塑藝術家洪易操刀，豐富多彩的圖騰吸引眾人目光。

曾在多國參展的台灣雕塑藝術家洪易，以豐富、獨特的視覺意象見長，豐富的圖騰均來自他對生活中的觀察，洪易表示：「其實生活裡充滿著大大小小有趣的事跟畫面，都是養分，只要細心的體會，會發生很多觸發，即便是我們平常已經相當熟悉、甚至是俗氣的東西，也能透過精緻化，轉化成藝術作品。」

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《樂不思鼠－洪易鼠年空間藝術展》共有21件獨特作品，以金銀財寶及各式帶有富貴意涵的花朵紋飾、象徵新鼠年的《鼠來寶》，以及招來財富之意的《錢鼠》，有代代相傳諧音意涵的《袋鼠》，還有象徵送福氣的《鬆鼠》等，民眾可仔細觀察其作品上的精緻圖騰，會發現其實與生活中遇見的形狀、物品相當接近，觀察變成一種趣味，建議360度細看，能體會更多不同風貌。

▲《開春鼠光》位於台北信義新天地A91樓正門。（圖／新光三越提供）

▲《三鼠好友》位於台北信義新天地A41樓正門。



除3款全新創作之外，洪易之前的經典創作《錢鼠》、《犀牛》、《熊好》、《駱駝》、《大頭雞》也一同展出，除了能體會更多豐富視覺，可看性與年節歡樂氣氛也加倍，即日起至3／2止，於新光三越台北信義新天地、台中中港店及台南新天地共同展出。

▲台中中港店《大頭雞》與《鬆鼠》，位於台中中港店1樓櫥窗。（圖／新光三越提供）



▲台南新天地《鼠兔朋友》，位於台南新天地1樓 GF大廳。（圖／新光三越提供）

此外，還在台南小西門微藝廊，打造獨特創作空間《「貼」心藝術展－揪・(ㄉㄚˋ)心實驗室》，參觀民眾可以領取花型貼紙，自由地貼在該空間的留白物件上，一起創作藝術、成就一處空間領域，讓「參與」也成為完成藝術的元素之一，從1／25起，展期間每周六將規劃2場拼圖競賽活動，優勝組別將獲得獨家限量「鼠年空間藝術展專屬杯墊」。

▼樂不思鼠｜洪易鼠年空間藝術展-讓你遇鼠則發！(影片／新光三越提供)