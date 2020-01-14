那幾天總是煩躁地雷日？生理期來時做4件事，讓你遠離經痛

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如果來生可以選擇，你希望成為男生還是女生？相信許多女生都會選擇前者，因為經痛的痛和苦，真的不是在說笑，特別是剛開始的前幾天！除了經期激素改變而引起的焦慮、易怒等心理症狀外，身體上更是經常飽受折磨，腰酸背痛、腹部悶脹、拉肚子、頭痛、發燒等樣樣來，甚至有些人還會痛到臉色發白、全身冒冷汗、無法站立，需要立即送急診的程度。

經痛雖然會隨著年紀增長而改善，但在這之前，得先學會了解「它」，並且與之好好相處！

為什麼會經痛？

若想戰勝經痛，首先，你得先知道原因。健康管理師 Maggie 老師曾分享，經痛是由於月經期間，子宮內膜細胞會釋放前列腺素，以誘導子宮肌收縮，而當子宮處於較寒的情況下，前列腺素就會分泌較多，子宮肌肉壁收縮的頻率和強度也會隨之增加，因而造成各種疼痛與經期不適。

一般容易經痛，都是因為體質虛寒的緣故，當子宮或是卵巢處於寒冷的狀態時，就無法正常運作，將引起荷爾蒙和自律神經失調，導致代謝能力和免疫力等機能下降，連帶影響精神的穩定平衡。

如何透過食療／食補緩解經痛？

既然知道經痛的很大一部分原因是「體質虛寒」，平時便可以透過飲食補充來調理偏寒的體質，像是黑糖、生薑，或是雞湯、當歸鴨等補品湯類。若是剛好月經來時，則可以透過以下幾種食物來舒緩不適：

1. 水果類

(1) 香蕉、蘋果、水梨

月經期間，激素與黃體激素會影響體內鈣、鎂離子的比例，多補充香蕉、蘋果、水梨等這類型含有豐富礦物質、維生素的水果，能稍微減輕憂鬱與焦慮的狀況。

(2)藍莓、櫻桃、葡萄

藍莓具有豐富的花青素，具有消炎止痛的效果，並且和櫻桃、葡萄一樣，都屬於高鐵質水果，可以提供製造血紅蛋白的基本微量元素，能舒緩經血過多而導致的貧血及體虛。

2. 蔬食類

(1) 桂圓、地瓜、南瓜、紫米、山藥、 黑木耳、黑豆

若想要讓子宮不那麼虛寒，建議女生們可以多吃點溫性、熱性的食物來暖宮，像桂圓屬於熱性，地瓜、南瓜、紫米、山藥等都屬於溫性，在經期多補充這類的蔬食，也能夠減少便祕的機率發生。而黑木耳與黑豆，雖然屬於平性，不過黑木耳能活血化瘀、通經脈，黑豆可以補腎，兩者都很適合在經痛時補充。

(2) 蔥、薑、蒜等溫熱性調味料

此外，料理時也可以酌量使用蔥、薑、蒜等溫熱性調味料，尤其適量黑胡椒有助於開胃，經期容易食欲不振的話，可以在上菜前灑點黑胡椒。

(3) 黑糖

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少量的糖可以緩解平滑肌痙攣，因此民間流傳的「喝黑糖水」是真的有用的！但一定要記得使用用溫、熱水沖泡。

(4) 甜食

至於巧克力與甜食的部分，主要是因為可以刺激大腦分泌血清素和腦內啡，用快樂的情緒中和因經痛而產生的壞心情，食用時還是要適量，以免攝取過多熱量。

編輯悄悄話：綜合以上 4 點，月經時，真的很適合來碗熱呼呼的薑汁地瓜黑糖甜湯阿！

3. 暖宮茶飲

(1) 黑糖薑茶

(2) 桂圓紅棗茶

(3) 溫宮排濕茶飲〈益母草，香附、生薑、赤芍、茯苓、艾葉、紅糖〉

(4) 補氣利濕茶〈黃耆、大棗、茯苓、桂枝〉

關於暖宮茶飲，前兩者較廣為人知，後兩者主要是使用中藥特性調理，如益母草、茯苓、桂枝有助於促進血液循環、去寒利濕，黃耆、大棗則能補氣健脾。如果覺得自己到中藥行抓帖燉煮太麻煩的話，市面上也有不少商品是針對此推出，以濃縮的方式，讓喝的保養更便利。

編輯悄悄話：月事期間，要避免飲用中將湯、四物湯這類會活血的補品

其它減緩經痛的方式

1. 熱敷、按摩

熱敷是最直接也是最容易緩解經痛的方式，如果臨時沒有熱敷的工具，也可以雙手交疊，放置腹部取暖，一邊簡單按摩下腹穴道、順時針畫圓等，降低不適。

編輯悄悄話：若習慣使用精油，也能搭配鼠尾草、薰衣草、薄荷精油，同步提升功效

2. 運動

有些人的觀念是在經期時能不動就不動，不過正確作法應該是減少運動量，或改由瑜伽、有氧運動〈游泳、慢跑〉等替代。適當地運動能夠增進腦內啡的分泌，和甜點一樣可以達到使人心情愉悅的效果。當然，如果真的不舒服，也不需要太勉強運動。

3. 避孕藥／止痛藥

止痛藥是上述作法都沒有作用的最後一道防線，當真的受不了時，一兩顆止痛藥確實能夠較快速地降低疼痛感，但要特別注意成分與劑量。另外，若本身有避孕需求，有些混合型的避孕藥長期服用也能緩解經痛。不過，不論是止痛藥還是避孕藥，盡量都還是要諮詢醫師的專業意見喔！

最後，編輯也要提醒大家，如同考試一樣，別等到考前才臨時抱佛腳，平時就要多注意飲食，維持正常作息、養成規律運動的好習慣，才不會每次經期都痛不欲生阿~

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