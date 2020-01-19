小隻女的6種心機增高術　千元價格就能穿出180逆天長腿

圖片來源：Meierq、My Dress、OB 嚴選

每次看到時尚 Model 走秀，或是電影上歐美明星的完美身材，都讓人好羨慕。為什麼有些人就是有「先天優勢」，擁有纖細、高挑的衣架子身形，我們就只能被稱為「小隻女」呢？

若想增加視覺上的身高高度，最快的方式就是從穿搭下手！而且，只要利用方便、快速的網拍，即可選到適合自己的款式，打造超長的逆天美腿喔！

1. 高腰褲

圖片來源：Pazzo、My Dress

尤其是辦公室族，由於長期坐著又缺乏運動，都有下半身寬大的困擾。高腰褲的出現，無疑是給我們一個隱藏缺點的好選擇，加長褲頭長度、包覆並修飾身形，還能讓整體比例看起來變超好！

不過，穿高腰褲有一個重點，就是上半身衣服不能太厚重、太複雜，紮入褲頭裡的時候，才不會顯得小腹「有一坨鼓鼓的」，容易會有反效果。

2. 西裝褲

圖片來源：OB 嚴選、My Dress、Queenshop

時尚、俐落、大方，是西裝褲能賦予女性的主要風格，筆直的剪裁與舒適的材質成為強烈對比，十分受都會 OL 的喜愛。

而且，西裝褲也能就顏色來因應各種不同的場合！例如參加婚宴時，選擇溫潤柔和的粉色系，展現多采的女人味；工作上需要外出拜訪客戶、簡報時，則可選擇像黑色、卡其色等，搭配單色上衣，呈現出幹練的樣貌。

3. 喇叭褲

圖片來源：My Dress、Pazzo、My Dress

曾紅極一時，消失好多年、近年來又開始流行的喇叭褲，有沒有讓你跟上這一波的風潮呢？

經過時間與時尚潮流的洗禮，現在喇叭褲的特點在於著重大腿部份的修身，再自然地「由窄轉寬」、褲管以俐落的開衩呈現，營造出視覺感超強的長腿比例！厲害的是，不管上半身與鞋子怎麼搭，都能有不同的特色與風格喔！

4. 短褲

圖片來源：Lovfee、Meierq

褲裝的部分，也絕對不能錯過短褲。許多人覺得自己腿粗、腿短，其實都不太敢做嘗試，其實重點在於款式以及鞋子的搭配。

通常，高腰與寬褲管的設計是最保險的，除了能拉高比例外，腿部線條在視覺上也會比較纖細。另一種方法，則可以穿上長靴或近年流行的膝上靴，露出「一小截」大腿，展露小小的性感。

5. 洋裝

圖片來源：My Dress、Lovfee、My Dress

有時候懶得搭配、不想思考的時候，一件式的長洋裝便是非常好的選擇，簡簡單單就能穿出時尚女人味。

不管是帶點縮腰設計，或是寬版剪裁，重點是要露出一點腳踝，讓比例變得更好。通常，穿上短靴是最保險的搭配；喜歡休閒一點的人，則可以選擇球鞋加上中筒襪，展現青春活力。

6. 長裙

圖片來源：OB 嚴選、Meierq、My Dress

最後是秋冬不可或缺的長裙，不僅設計款式多元，加上各種花式、修身程度，成為衣櫃中的收藏單品之一。

同樣選擇長度差不多七分到九分，露出一截小腿，若本身又是高腰設計，效果就會更好！尤其不少人對自己的小腿沒有自信，長裙完全幫大家解決了這個問題，遮住不完美的部位，增加自信！

雖然，有些人買衣服前都習慣試穿，擔心網拍的衣服不合身、退貨很麻煩，但其實可以藉由與品牌的直播互動、Model 實穿分享、素人回饋等作參考，在價格與實穿度上的 CP 值也很高！不妨先買一件試試水溫，就從打造完美的身高上著手吧！

延伸閱讀：

耐看、舒服的質感色：冬衣配件選購，用「大地色」打造零失誤的穿搭美學

姐就是霸氣！4 種皮衣超帥穿搭，營造「不食人間煙火」的街頭風

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/