朋友轉為戀人有可能嗎？3個關鍵釐清彼此對關係的定義

主圖來源：《我可能不會愛你》劇照、《我的男孩》劇照

「再靠近一點點就讓你牽手，再勇敢一點點我就跟你走，你還等什麼，時間已經不多，再下去只好只做朋友…。」想當年，SHE 這首《戀人未滿》紅遍大街小巷，唱出多少男少女情竇初開，渴望從好友更進一步的心聲。

而幾年前的偶像劇《我可能不會愛你》，則是以都會男女從哥兒們轉為情人的過程作為故事主軸，深刻描述了感情轉換時的不確定感和無奈。

回歸正題，由朋友轉為戀人的例子不在少數，也有許多人質疑當了情人，未來會不會連朋友都當不成了呢？或許，我們可以從以下 3 個關鍵來探究：

1. 羅馬不是一天造成的

圖片來源：《我的男孩》劇照

在想這個問題前，不妨先試問自己：「我為什麼可以和這個人當好朋友？」促成友誼的關鍵，或許是彼此間有相同的興趣、很聊得來、一起度過許多難關、了解對方的所有喜好…簡單來說，就是早已對這個人有某種程度上的了解，也很「投緣」。

當然，即便有了深交的情誼，會轉到戀人角色，勢必需要某些「催化劑」。比方說共同歷經了某些特別的回憶、在一方最脆弱的時候成為他的心靈支柱、適時給予對方關懷，而慢慢淬煉出的情感；也有可能某一方原本就對另一方帶有特殊的情愫，才有機會在對的時候，轉為不同的身分。

2. 愛情比友情又更昇華

圖片來源：《愛的 3.14159》劇照

「做朋友比當情人來得輕鬆」這句話是真的。雖然，朋友可以深交、分享、同甘共苦，但在感情的界定上，依舊處在一定的限度裡面；而情人代表的是「伴侶」，除了關係更緊密，所有互相、信任、溝通又「進化」到另一個層次。

換言之，愛情和友情都有「愛」，但這份「愛」卻不一樣。愛情所帶給我們的情緒起伏、喜怒無常，都不是在友情中能夠體會到的，面對昇華而成的情感，有些人能習慣成自然、有些人則覺得尷尬萬分，全都取決於雙方的想法有沒有在同樣的出發點上。

3. 勇氣是最重要的

圖片來源：《我可能不會愛你》劇照

至於能不能在一起，成真轉換成另一個身分的關鍵，終究還是在於兩個人是不是都有勇氣跨出那一步。

最好的例子就是《我可能不會愛你》的李大仁和程又青，也許曖昧的情愫、也許有希望能再多一點什麼的意味，但要跨出那一步，必須還是要有某方面的膽量，去承擔可能會失敗、可能做朋友比較好的風險。而且，最重要的是彼此間都有相同的共識和想法，才能巧妙又自然地「轉換」。

促成一段感情，往往沒有所謂的對錯之分，反而比較像是一種「天時地利人和」。換個角度來看，從朋友變情人的關鍵，多少也和對的時間點、對的氣氛有關，若你正被這個問題困擾著，或許可以從這幾個面向參考，理出更明確的頭緒、並判斷未來的可能性。

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