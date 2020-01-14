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大江購物中心出現巨型天燈、懷舊街道　走春打卡濃濃文青味

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▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

▲大江購物中心春節佈置天燈，還可秀願望。（圖／大江提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

成為中壢桃園許多民眾假日逛街首選的大江購物中心，針對即將來臨的春節7天假期，近期在館內佈置濃濃祝福氣息的天燈裝置，上有科技告示板，能顯示民眾心願，在挑高大廳上裝置多款天燈，看起來喜氣洋洋，1樓還有傳統紅色大門、信箱等懷舊街道佈置，讓民眾走春時能享受到滿滿復古的文青味。

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

今年大江購物中心以「相聚」為主題，首次以象徵平安、祈福的天燈為設計概念，在4層樓高的中央挑空區，掛有各式不同尺寸的天燈，還有長寬各二米五、高三米的巨型天燈為主燈，主燈四周則有24個天燈群環繞點綴著，從下往上看不禁能感受到充滿祝福的喜悅。

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

此外，天燈可不僅用看的而已，今年更結合科技設計的技術，消費者可以利用現場發送的卡片寫下祝福話語，工作人員會將祝福的話語上傳顯示於主燈布幕，主燈的四面布幕將不間斷地傳遞歲末祝福。

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

而1樓室內廣場則以家為元素，佈置溫馨的懷舊場景，照片牆中有張保存18年ㄉㄚ照片，以及2001年購物中心的開幕邀請卡，還有多張當年從空地一磚一瓦到施工完成的珍貴畫面，希望民眾能透過舊照片，感受大江購物中心的改變，展覽即起開放參觀，至2／20止。

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

大江表示，大年初一將推出超過500個「保證超值限量福袋」，內容包括POTER、SEIKO手錶、PLAYBOY等品牌。還有售價1,500元的休閒鞋包品牌PLAYBOY福箱，內有背包、皮夾等隨機包裝的熱銷商品，內容物價值超過7,000元，另有SEIKO手錶超值福袋，特價4,999元，福袋內含價值12,500至19,500元的SEIKO熱銷錶款。

▲大江購物中心春節檔期福袋。（圖／大江提供）

而大年初一至初三，大江購物中心也預計發送1000個紅包發財金，紅包袋內的現金是由大江營運行銷團隊走訪國內多處知名財神廟求取而來，從1／25至1／27將在商場一樓排隊限量發送。

關鍵字：

大江購物中心, 春節, 福袋, 天燈, 文青
fashion.net

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