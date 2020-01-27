不小心就全包了！100元就能入手的日本平價好物　居然有小型扭蛋機　

編輯／小藍 圖／翻攝自無印良品官網，IG@3coins_official

相信大家身邊都不乏「無印愛好者」，風格簡約單價又不高，產品種類多到幾乎全身上下都有相關產品，但有些買到賺到的百元平價小物，絕對要入手！

迷你即食拉麵



民以食為天，第一樣就要介紹吃的給大家！這款迷你即食拉麵堪稱「超進化版科學麵」，口感香酥爽脆，雞汁的香氣在嘴裡飄散開來，讓人一口接一口完全停不下來！

▲迷你即食拉麵（共4種口味）價格：NT$49。



不鏽鋼剪刀（左手用）

第二樣是「左手專用剪刀」，左撇子經常在使用剪刀或滑鼠時，會覺得很不習慣，但無印良品出了這款左手專用剪刀，造福了全天下的左撇子，實用與造型兼顧！

▲不鏽鋼剪刀（左手用）價格：NT$55。

滑順按壓再生膠墨筆

售價平實，且寫起來相當滑順，受到許多學生族的歡迎，半年就銷售100萬支。

▲滑順按壓再生膠墨筆，多色可選，價格：NT$30。（圖／記者蔡惠如攝）

攜帶式睫毛夾

曾經在美妝界造成轟動的攜帶式睫毛夾才150元，首先它輕巧方便就是一個大優點，再來它的弧度完美的貼合眼皮，眼頭細微的睫毛都可以夾到，倒過來還可以夾下睫毛，非常多功能！

▲攜帶式睫毛夾 價格：NT$150。

攜帶式敏感肌化妝水

無印良品的保養清潔系列非常善待敏弱肌的人，敏感性專用的化妝水完全不含酒精，攜帶式的價格非常親民，旅行省空間也能做足保養。

▲攜帶式敏感肌化妝水（敏感型、保濕型、清爽型）價格皆為：NT$90。

除了無印良品外，日本最近很夯的300元商店（3Coins），也有許多厲害的商品，從飾品、生活小物到寵物用品等，不只價格便宜，連品質也顧到。

懶人小書桌

可以自己輕鬆組裝，放在床上剛剛好，而且桌面可以拿起來，在下面墊上毛毯、棉被，瞬間變成小暖桌！

▲懶人小書桌舖上毛毯就變小暖桌，500日圓，大約是台幣140元。



吊掛式衣物壓縮袋

一直很受收納控歡迎的衣物壓縮袋，3Coins推出新版，加上掛鉤設計，把衣物壓縮後，掛在衣櫥就能輕鬆收納不佔多餘的空間。

在 Instagram 查看這則貼文 3COINS（スリーコインズ）（@3coins_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 13 日 上午 1:02 張貼



▲冬天衣物很厚重，只要放入衣物壓縮袋就能節省空間，300日圓，大約是台幣82元。



手作扭蛋機

愛扭扭蛋的朋友，看到這組絕對失心瘋，用紙箱簡單幾分鐘就能組裝一個小型扭蛋機，爸爸媽媽還能買給小孩一起組，完成後的扭蛋機，還可發揮創意上色、拼貼，變成獨一無二的收藏收具。

在 Instagram 查看這則貼文 3COINS（スリーコインズ）（@3coins_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 上午 12:30 張貼



▲手作扭蛋機（內附5個扭蛋空殼），500日圓，大約是台幣140元。

介紹了這麼多平價必買好物，是不是很心動呢！趕快趁著假日去逛逛吧！

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