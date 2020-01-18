誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

▲誠品進駐雲中街生活聚落文創園區。（圖／翻攝雲中街生活聚落文創園區粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品進駐「雲中街生活聚落文創園區」，將有80年歷史的警察宿舍改造成限時的「雲夢製作所」，希望透過宿舍群建築獨特的懷舊氛圍，添加黑膠唱片、閱讀圖書等元素，讓民眾花一個下午的時間，體驗在台灣日治時代當下的舊日時光。

「雲中街生活聚落文創園區」內建築，是約莫在1930年代日治時期的老屋，當時為提供給警察與其眷屬居住，14年前被登錄為歷史建築，木造的材質散發著濃濃的舊日風情，日式的格局也能讓參觀民眾感受當時的歷史氛圍。

誠品在斗六雲中街的「雲夢製作所」即起至2／9限時快閃，讀者可以在80年歲月痕跡的日治警眷宿舍榻榻米上席地而坐，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味，同時賞玩日本昭和時期的懷舊選品。

店內將播放鄧麗君最受歡迎專輯「鄧麗君十五週年」；金曲歌后江蕙代表作「一嘴乾一杯」，張惠妹奠定天后地位的「BAD BOY」專輯，黑膠版本更有韻味，黑膠音樂職人也將在2／1、2／2連續兩天舉辦黑膠音樂分享活動，播放黑膠經典名曲，參觀民眾可一同回首青春記憶。

此外，店內圖書也蒐羅日本昭和時代及雲林相關主題書籍，包括《凝視時代：日治時期臺灣的寫真館》、《雲林輕旅行: 魚夫手繪散步地圖》等，也有介紹台灣小吃的《蚵仔煎的身世》、介紹台灣電影的《毋甘願的電影史》，以及閱讀職人大賞新人獎入圍作家鄭開翔的《街屋台灣》，更有在地感。

▲復刻「SAKURA昭和復刻版蠟筆」售價280元。（圖／誠品提供）

誠品表示，當日消費不限金額，即贈童趣「國語作業簿」；單筆消費滿600元，即可獲得「台灣100座山峰筆記本」或「雲中夢想金存錢筒」二選一。