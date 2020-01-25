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把壓歲錢變「錢母」　168元硬幣＋雨水簡單招財

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▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲除夕夜拿到的紅包，你可以這樣做讓它「錢滾錢」。（圖／unsplash）

時尚中心／綜合報導

除夕拿到的壓歲錢，該怎麼做才能養出「錢滾錢」的財氣呢？其實拿到壓歲錢後，只要靠3種簡單的方法處理，就能自製錢母，為帶來製造一整年的好財運。比方說準備168元的零錢，用雨水洗淨，就能當作新一年發財金，讓錢滾錢。快來看看以下3種招財方法，增強鼠年的財運吧～

【1】靠2個紅包變錢母

1.準備168元的硬幣，分別是2個50元、6個10元、8個1元，裝進壓歲錢紅包袋內，象徵一路發。但要注意的是錢幣事前要先洗乾淨，如果可以用「雨水」或是從財神廟裡求來的財水，浸泡整天淨化後更好。自製完成後，將這個紅包隨身攜帶。

2.將100／500／1000元任一種紙鈔，搭配寫上「滿」字的黃紙，裝進另一紅包袋內，並將它放在枕頭下方，財氣就會越來越旺。

＊此方法只能維持一年，一年後原鈔票可以當錢母存入銀行或投資用。而以上兩紅包袋如果能拿到財神廟或土地公廟補財庫時，一起拿到主爐以順時針繞三圈的方式過火，請財神爺加持的效果會更好。

▲▼ 紅包 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲簡單加持你的紅包，新的一年財運自己養。（圖／pixabay）

【2】十全十美紅包招財術

在紅包袋內裝進10個10元銅板，有「10全（錢）10美」的意思，可以招財運也能帶來福氣。

▲▼ 紅包 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲裝進10個銅板，有十全十美的意思。（圖／pixabay）

【3】5（有）錢招財術

選擇5＋1或是50＋10元的組合，並用1金1銀的錢幣組合，裝進除夕夜收到最大包的紅包袋裡，接著將這紅包袋折成5摺，放進錢包裡隨身攜帶，是象徵5錢（台語有錢）的意思，也能當作新年度的發財金。

關鍵字：

壓歲錢, 招財, 紅包, 錢母
fashion.net

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