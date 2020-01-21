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持續單身只是患上「恐愛症」　3種想法讓你拒絕戀情

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▲女性,傷心,悲傷,單身。（圖／unsplash）

▲持續單身不代表身邊沒人，而是可能有恐愛徵兆。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

或許你曾有張開雙手自信迎向愛的時期，但隨著年紀越來越長，看到的愛越不單純，這些恐慌在無意識下慢慢升高，張開的雙手變成在胸前交叉，漸漸形成防衛，告訴自己要理性，卻失去了純粹的情感，從3個想法可見你是否有「恐愛症」，提醒也許日後你該相信愛多一點。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲看過了各式各樣的愛情，考驗自己對於人性與感情的信心。

自己一個人很好
確實，一個人可以很好，但兩個人也會很不錯，不要總是侷限自己在某一個狀態下，無論是在什麼樣的階段，都要無懼得去嘗試，開發出屬於當下的幸福，或許之前你曾嘗過兩個人的生活，也許結局不完美，但若遇到新的人，請記住他不是前任，而結局可能會不同。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲自己一個人很好，但不需要限制自己「只有這樣才好」。

不喜歡心痛
每個人的個性不同，或許之前的戀愛經驗，讓你筋疲力竭，若要再次經歷這種撕裂，寧願選擇毫無期待的生活。想要戀愛，確實要承受心痛的可能，但若沒有那些爭吵拉扯，也無法品嚐到愛的甜味，或者是激情過後的那種滿足平淡，有得必有捨。

▲單身,男女,女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲悲傷跟快樂是一體兩面。

質疑追求者
看過許多負面的戀愛結局，或者選擇防備自己是一種聰明的方式，不要傻傻的人家說什麼你就相信什麼，自己是這麼想的。這樣的自覺或許沒錯，但切勿用這種想法淹沒了以前單純的想愛，留著一個角落純粹屬於期待，在適當的時機就會找回那種赤子之心跟勇氣。

可以選擇獨立，但別讓自己不再被愛，人生只有一次，幸福的過程有時就在於不論結局。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 單身
fashion.net

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