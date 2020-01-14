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香奈兒山茶花戒指間綻放　開闔自由轉換

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▲香奈兒發表4位陌生人在前往月球的電梯中相遇的影片，宣傳Bouton de Camélia高級珠寶系列與Première Rock粉紅腕錶。（影／香奈兒提供）

記者陳雅韻／綜合報導

香奈兒女士生前鍾愛的山茶花，是香奈兒（CHANEL）經典的符碼之一，從1923年首度出現在雪紡黑色小洋裝上，開始以雪紡、絲緞、烏干紗、斜紋軟呢及羽毛等不同材質展現其迷人姿態，進而走入珠寶世界，最新Bouton de Camélia高級珠寶系列，當中一款有3朵山茶花的指間戒，可闔起變成單指戒，輕鬆轉換2種戴法。

▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒發表全新山茶花珠寶Bouton de Camélia高級珠寶系列與Première Rock粉紅腕錶。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）

▲穿香奈兒套裝搭配Extrait de Camélia可轉換式長項鍊、戒指，相當摩登。

香奈兒曾以抗磨精密陶瓷、瑪瑙、珊瑚、蛋白石、珍珠母貝、藍寶石及紅寶石詮釋山茶花，2016年首度推出18K白金、黃金、粉紅金及米色金搭配鑽石的Bouton de Camélia系列，特色是花瓣線條圓潤，每一片之間有細膩的飾邊；今年新款推出兩朵山茶花的18K白金鑲鑽戒，以及可轉化為單指戒的18K粉紅金鑲嵌鑽石茶花指間戒。

▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒Bouton de Camélia指間戒（左）1,174,000元，Extrait de Camélia指間戒1,174,000元。
▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼CHANEL香奈兒山茶花珠寶 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒Bouton de Camélia可轉換式長項鍊（左）1,248,000元，Extrait de Camélia耳環184,000元。

香奈兒同系列的手鍊及長項鍊為可調節式鍊節設計，只要按壓花朵蕊芯，即可依個人喜好調整長度，特別是項鍊可單獨當長項鍊，抑或繞成雙圈，甚至發揮創意變成Y字鍊或當腰鍊、多層次手鍊。寶格麗（BVLGARI）近期也主打花朵造型珠寶Fiorever系列，靈感源自龐貝古城壁畫上的八瓣花裝飾，從鏤空線條至鋪鑲滿鑽或黃鑽的華麗款均備，自由疊戴超時髦。

▲▼BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗八瓣花造型的Fiorever系列珠寶款式豐富。（圖／寶格麗提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

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