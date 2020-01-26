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入手精品包前先學保養！牛皮用「油類」擦拭、一招讓難搞麂皮變全新

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▲IG。（圖／翻攝自品牌IG）

▲想要入手精品包，先學會區分皮革種類進行保養。（圖／翻攝自品牌IG）

編輯 ／Ann

許多人入手YSL、GUCCI、PRADA等大牌精品包，卻對定期保養這方面一無所知，其實對於不同皮料的包款，擁有不同的保養方法，以下這幾種常見「皮革保養」，快點筆記下來！

▲精品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IG。（圖／翻攝自品牌IG）

▲牛皮硬挺包款保養相對簡單，可以使用油類產品定期擦拭。（圖／翻攝自品牌IG、記者鮑璿安攝）

# 牛皮使用專屬皮革油擦拭

牛皮相較羊皮更為硬挺，保養方面也簡單許多，只要將一般皮油塗抹在表面進行擦拭，切記千萬不可碰水，當然有污漬時，可以使用市售的清潔劑輕輕點塗，風乾過後即可使用。

▲IG。（圖／翻攝自品牌IG）

▲羊皮包款柔軟許多，像是BV經典雲朵包，可以使用棉布按壓保養。（圖／翻攝自品牌IG）

# 羊皮千萬碰水

羊皮比起牛皮柔軟許多，而且上手相對輕盈，光澤度是羊皮包款的一大亮點，而保養方面不同於牛皮，不要使用油、水類產品來回擦拭，因為會讓羊皮變硬，失去原有特性。可以用一般棉布按壓、畫圓，才不會對皮革造成傷害。

▲精品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲麂皮最難保養，要使用動物軟毛刷輕輕梳理。（圖／記者鮑璿安攝）

# 麂皮用動物軟毛刷

絨布或是麂皮類包款應該是最難打理的品項了，因為表面很容易吸附灰塵，如果沒有定期整理，包款也就難以維持最初的光亮度。另外在保養時，一定要選擇軟刷類別的動物毛做梳理，只要輕輕掃過包款表面即可，若是不常背出門的麂皮包，內部也要放置東西支撐，而後再放入防塵袋內，才能保持包款的輪廓不輕易變形，同時不附著髒污。

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關鍵字：

精品, 皮革, 皮包, 包包, 精品包, 保養
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