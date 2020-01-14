分手後「絕不復合」的3大星座！射手換一個就好、摩羯超狠心

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人面對感情的態度、處理方式都不一樣，有些人分手後還可以跟對方維持友好關係、做朋友，也有些人分手後老死不相往來，而對於下面這3個星座來說，就算能繼續跟前任當朋友，他們也絕對不會吃回頭草，分手後就別想能跟他們復合！

金牛座



平時待人很溫和、好相處的金牛座，看似沒什麼脾氣，但其實他們是很有自己想法，也有很固執的一面，一旦決定了某件事，就會堅持到底，絕不輕易改變。比如金牛在感情中是很理智的，不喜歡在愛情裡有過多的糾纏和不愉快，若是他們決定了分開就不會再糾結，就算旁人再怎麼說，他們都只是聽聽，還是以自己的判斷為主，也絕不被另一半牽著鼻子走。

射手座



行動力很強的射手座，一旦做了決定就會很果斷決絕，加上喜好自由的天性，他們對於愛情本來就看得比較開，有時候只是一個瞬間的念頭，他們就對感情沒了興趣，而且向來樂觀開朗、愛交朋友的射手，身邊也從不缺乏追求者，對他們來說，分手就分手，換下一個就好了，沒有了一棵樹，還有整片森林在等著他們呢！可說是拿得起放得下的最佳代表。

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摩羯座



思緒周密嚴謹的摩羯座，向來有著高度的耐力和意志力，對任何人事物都有自己一套標準，不容易受影響，他們在確定對方對自己的心意前，再喜歡都能夠忍住不說，等確認有機會才會「無預兆」的表白追求，而分手時也是一樣。如果他們認為兩人之間的感覺沒有了，再繼續下去也不會有什麼結果時，他們就會直接跟對方攤牌，開誠布公，但他們也只是告知，並不是討論，沒有了感情的摩羯可是會很絕情狠心的。

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