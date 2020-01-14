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長大了都該懂！7條成年人社交潛規則　沒有回應的請求代表被拒絕

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▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

小時候的交朋友很單純，就是平日一起打打鬧鬧、說說笑笑的玩伴；但長大後的「交朋友」可沒這麼簡單，多了一些工作上必須維持關係的交際、應酬對象，人跟人之間也不像小時候那樣直來直往。雖然我們不一定要多會社交，變成公關達人，但以下這些成年人社交的「潛規則」卻都該懂，至少能讓人對你印象好一些，或避免默默得罪人而不自知。

1.基本禮貌不能忘

現在社會生活步調快速，接觸的人越來越多，很多人漸漸地忘記基本的禮貌，若是常把「請」「謝謝」「不好意思」掛在嘴邊，雖然實質上沒有什麼明顯效益，但至少能讓人對你的印象好一點。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.沒有回應的請求是拒絕

有時候詢問別人幫忙或找人聊天，對方沒回應時，不要以為是他沒收到，就隔三差五的連續發訊息、打電話，追著對方回應你。有時候別人不給你回應不是沒看到，而是不想理你，默默表示拒絕。

3.準時赴約

你忙別人也忙，每個人時間都很寶貴，不論是跟生意上的客戶、廠商，或是熟識的朋友，跟人約定見面一定要準時，若是真的臨時有什麼事情耽擱了，最好提前告知，並且不要撒謊，明明還有半小時才能到，嘴上卻說「馬上到！」這樣不僅會因為遲到讓對方印象不好，還會因為被欺騙而更加不悅。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.待人處事要真誠

其實，誠實告知比欺騙更能解決許多問題。不論是工作、家庭或是朋友之間，一旦出了問題要及時溝通，不要只想用謊言進行遮掩，等到事情變得更嚴重、無法收拾了，想再補救或挽回就來不及了。

5.適當地保持點神秘感

不要過度地展現自己的生活細節，有句話說「朦朧就是美」，人跟人之間靠得太近，看到的細節太多，不僅會喪失神秘感，降低魅力，也會讓自己的弱點一次全暴露出來。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

6.別隨意批評他人

人人都有缺點，但沒有人喜歡被直面批評，不論是對別人外表、個性、工作或家庭方面的批評都是會直擊到對方內心深處，別自以為是在幫對方認清需要改進之處，一個弄不好只會讓人心生怨恨，如果不是在跟非常熟識的好哥兒們、閨蜜互相開玩笑調侃，不要輕易對他人發出批判言論。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.突然出現的「朋友」通常有求於你
有些幾年沒聯絡的朋友，突然找你話家常，聊以前兩人感情多好多好，通常就是想找你幫忙某些事，如果很快就跟你提到目的的都還好，但要是一直扯東扯西、要講不講的，大多是因為想請你幫忙的事有點難度或是會讓你很為難。這種時候，能幫就幫，不能幫的就直說，別以為拒絕對方傷感情，如果免強答應了卻辦不到才更傷感情，還傷面子。

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關鍵字：

人際關係, 交友, 朋友, 社交, 成年人, 潛規則
fashion.net

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