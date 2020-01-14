fb ig video ETtoday search mobile

2019十間美食口袋名單公開！楊寶寶蒸餃、鴨肉珍　沒吃過別說自己是高雄人

> >

轉眼間就到了2020年，來看看2019年大家都在高雄吃了什麼吧！有了這些美食高雄就能發大財啦！

TOP 10／御典茶
鼓山區鼓元街

西子灣捷運站附近的茶行經營人氣飲料店！古早味的小茶攤外觀，每天限量免費加珍珠或粉圓，濃濃茶味讓人一喝就愛上，並且還會配合不同節慶推出限定配料，如果不早點來就搶不到喔！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客PangsCouple提供）

TOP 9／森川洋食二番部
楠梓區楠都東街

高雄人氣店家森川丼丼的二店，主打紅酒、咖哩蛋包飯及日式定食。採用溫體豬與澳洲牛絞肉製作的漢堡排，光是用看的就足以讓人垂涎三尺，而且價位合理、份量足夠，還可以免費加飯或加起司，吃過一次就讓人難以忘懷！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客かく瑠提供）

TOP 8／鴨肉珍
鹽埕區五福四路

高雄在地65年老店，店家手腳很快、翻桌率高，而鴨肉飯便宜又大碗，配上滷肉意外的搭。另外，下水湯料超多，可以點一碗分享

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客何呱呱吃吃吃提供）

TOP 7／先生 SENSEI せんせい 手作千層蛋糕
前鎮區民權二路

每天提供多種口味，抹茶控必點抹茶起司千層，濃厚抹茶味與微鹹起司味完美結合！水果類也大受歡迎，目前在高雄有兩間店，下午茶就選這間吧！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客倍倍食記提供）

TOP 6／冰塔 B-TOD
新興區文化路

在新堀江附近的人氣網美冰店，浮誇擺盤吸引許多人朝聖！草莓控必點草莓狂想曲，超多顆草莓讓你挖到手軟，並且店家不定時推出買一送一活動，記得關注粉專資訊喔！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客R.Mr提供）

TOP 5／北平楊寶寶蒸餃
楠梓區朝明路

來到楠梓必吃的北平楊寶寶蒸餃！每一顆蒸餃裡面的肉塞的滿滿滿，一口咬下還會爆汁，吃的時候要小心。另外，豬肉、牛肉捲餅很受歡迎，湯品也很多人推薦，各位一定要嘗試看看！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客77提供）

TOP 4／JO NOODLES 舊鍋燒
鳳山區文聖街

隱藏在文聖街裡一天只賣四小時的鍋燒，四種口味的湯底，可選意麵、烏龍、雞絲或泡飯，滿滿的蛤蜊跟配料，吃完超滿足！主打黑暗浪漫氣氛，燈光暗、投影布幕上播著經典懷舊的英文老歌，建議去前先預約。

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄊ吃吃吃提供）

TOP 3／康荻新食 CANDIT
前鎮區二聖二路

白色大理石風的輕食甜點店，最有特色的就是飲品的特殊造型！書本、試管、六角蜂蜜罐、聖誕樹通通搖身一變成超美容器，並且蛋糕與輕食也很受歡迎，店外還有自動販賣機，超美裝潢與餐食讓你拍照拍個夠。

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客利寶寶提供）

TOP 2／渡船頭海之冰
鼓山區濱海一路

創立於1990年，承載了高雄人的許多回憶，牆壁及天花板上佈滿了簽名、到此一遊的字樣。使用新鮮水果製作，細緻綿密的雪花冰、大口解暑的刨冰、多人挑戰的大碗公冰都是海之冰的經典。

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨妮妮Wei維妮提供）

TOP 1／騰戶丼飯專賣
鼓山區昌盛路

在捷運巨蛋站附近的騰戶丼飯，CP值高、真材實料，生魚片很新鮮，並且份量很多，擔心吃不飽還可以加點套餐，絕對飽到肚子裝不下喔！

▲高雄美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貪吃鬼愛吃甜提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 高雄, 御典茶, 森川洋食二番部, 鴨肉珍, SENSEI千層蛋糕, 冰塔, 北平楊寶寶蒸餃, 舊鍋燒, 康荻新食, 渡船頭海之冰, 騰戶丼飯專賣
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多 Lisa大露香肩網直呼：太性感！5個動作教你練出同款「直角肩」 米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶 贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎 安格斯12星座一周運勢1/13-1/19　金牛職場遇桃花、天秤有好運之神加持 新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣 長大了都該懂！7條成年人社交潛規則　沒有回應的請求代表被拒絕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面