2019十間美食口袋名單公開！楊寶寶蒸餃、鴨肉珍　沒吃過別說自己是高雄人

轉眼間就到了2020年，來看看2019年大家都在高雄吃了什麼吧！有了這些美食高雄就能發大財啦！

TOP 10／御典茶

鼓山區鼓元街

西子灣捷運站附近的茶行經營人氣飲料店！古早味的小茶攤外觀，每天限量免費加珍珠或粉圓，濃濃茶味讓人一喝就愛上，並且還會配合不同節慶推出限定配料，如果不早點來就搶不到喔！

▲（圖／美食客PangsCouple提供）

TOP 9／森川洋食二番部

楠梓區楠都東街

高雄人氣店家森川丼丼的二店，主打紅酒、咖哩蛋包飯及日式定食。採用溫體豬與澳洲牛絞肉製作的漢堡排，光是用看的就足以讓人垂涎三尺，而且價位合理、份量足夠，還可以免費加飯或加起司，吃過一次就讓人難以忘懷！

▲（圖／美食客かく瑠提供）

TOP 8／鴨肉珍

鹽埕區五福四路

高雄在地65年老店，店家手腳很快、翻桌率高，而鴨肉飯便宜又大碗，配上滷肉意外的搭。另外，下水湯料超多，可以點一碗分享

▲（圖／美食客何呱呱吃吃吃提供）

TOP 7／先生 SENSEI せんせい 手作千層蛋糕

前鎮區民權二路

每天提供多種口味，抹茶控必點抹茶起司千層，濃厚抹茶味與微鹹起司味完美結合！水果類也大受歡迎，目前在高雄有兩間店，下午茶就選這間吧！

▲（圖／美食客倍倍食記提供）

TOP 6／冰塔 B-TOD

新興區文化路

在新堀江附近的人氣網美冰店，浮誇擺盤吸引許多人朝聖！草莓控必點草莓狂想曲，超多顆草莓讓你挖到手軟，並且店家不定時推出買一送一活動，記得關注粉專資訊喔！

▲（圖／美食客R.Mr提供）

TOP 5／北平楊寶寶蒸餃

楠梓區朝明路

來到楠梓必吃的北平楊寶寶蒸餃！每一顆蒸餃裡面的肉塞的滿滿滿，一口咬下還會爆汁，吃的時候要小心。另外，豬肉、牛肉捲餅很受歡迎，湯品也很多人推薦，各位一定要嘗試看看！

▲（圖／美食客77提供）

TOP 4／JO NOODLES 舊鍋燒

鳳山區文聖街

隱藏在文聖街裡一天只賣四小時的鍋燒，四種口味的湯底，可選意麵、烏龍、雞絲或泡飯，滿滿的蛤蜊跟配料，吃完超滿足！主打黑暗浪漫氣氛，燈光暗、投影布幕上播著經典懷舊的英文老歌，建議去前先預約。

▲（圖／美食客ㄩㄊ吃吃吃提供）

TOP 3／康荻新食 CANDIT

前鎮區二聖二路

白色大理石風的輕食甜點店，最有特色的就是飲品的特殊造型！書本、試管、六角蜂蜜罐、聖誕樹通通搖身一變成超美容器，並且蛋糕與輕食也很受歡迎，店外還有自動販賣機，超美裝潢與餐食讓你拍照拍個夠。

▲（圖／美食客利寶寶提供）

TOP 2／渡船頭海之冰

鼓山區濱海一路

創立於1990年，承載了高雄人的許多回憶，牆壁及天花板上佈滿了簽名、到此一遊的字樣。使用新鮮水果製作，細緻綿密的雪花冰、大口解暑的刨冰、多人挑戰的大碗公冰都是海之冰的經典。

▲（圖／美食客吃貨妮妮Wei維妮提供）

TOP 1／騰戶丼飯專賣

鼓山區昌盛路

在捷運巨蛋站附近的騰戶丼飯，CP值高、真材實料，生魚片很新鮮，並且份量很多，擔心吃不飽還可以加點套餐，絕對飽到肚子裝不下喔！

▲（圖／美食客貪吃鬼愛吃甜提供）

圖、文／MENU美食誌

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