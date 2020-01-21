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桃園不再是美食沙漠！TOP 10必吃樂麥舒芙蕾、CP值高海鮮丼

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桃園這幾家不同風格的店家，你去過了嗎？尤其是這三家冰品，人人推薦之外又美又好拍，快來看看吧！

TOP 10／海底撈火鍋

自從海底撈進駐台灣以來，幾乎已經成為人人的火鍋首選！餐點種類多適合聚餐、服務良好貼心周到，還有撈麵、國劇變臉、美甲按摩等服務，都是與其它火鍋店不同的地方。

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客+1提供）

TOP 9／友美子珈啡CAFE YUMIKO

清新舒適的日式溫馨家庭風格，不只有甜點和咖啡，還販售著米食為主的家常料理；戚風蛋糕是招牌甜點，口感綿密、甜度適中，幾乎是每桌必點！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客perry提供）

TOP 8／楽麥舒芙蕾製造所

草莓季不能錯過草莓口味，舒芙蕾口感濕潤、細緻綿密、入口即化，並且繽紛的擺盤直接打中許多人的心！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨姍提供）

TOP 7／綠町冰室

夏日限定荔枝蜂蜜桂花冰是必吃！夢幻色系整個吸引目光，荔枝與桂花蜜的搭配，吃起來酸甜酸甜的，不但兼具外觀及美味！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客梅子QQ提供）

TOP 6／旅人咖啡館

從沙拉、早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、炸物、焗烤到鬆餅、甜點通通有，餐點種類選擇多、份量大，很適合一群朋友來聚餐。

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客煖煖提供）

TOP 5／TAMA TAMA たまたま 慢食堂

超人氣日式甜點冰品！抹茶系列最多人點，茶香濃郁、不會過甜過苦，加上煉乳後更香甜滑順，再來份烤麻糬、烤糰子，太滿足啦！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Crystal提供）

TOP 4／張豐盛商行

古早味冰淇淋，使用花生、芝麻做的冰淇淋，口味和淋醬可以自己選擇，非常濃郁，再撒上花生粉後脆脆的很有口感。

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Corrine提供）

TOP 3／坐著做。海鮮丼飯專門店

CP值高的日式料理店，有選擇障礙選招牌就對了！各種生魚片鋪滿整碗飯，吃起來新鮮，醋飯和湯還可以吃到飽喝到飽！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客janicelf提供）

TOP 2／阿含THAI

文青風的泰式料理店，飯類是必點！綠咖哩醬汁濃郁、雞肉軟嫩，而打拋豬肉夠鹹且又香又辣，配上一顆半熟蛋，非長下飯！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Zona Lee提供）

TOP 1／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ

屋莎鬆餅不管在哪個城市都在排行榜上佔有一名！舒芙蕾吃起來真如雲朵般入口即化，又不甜不膩，另外鹹食也不錯吃！

▲桃園美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yi Ming Yeoh提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 桃園, 海底撈, 友美子珈啡, 楽麥舒芙蕾製造所, 綠町冰室, 旅人咖啡館, TAMATAMA, 張豐盛商行, 坐著做, 阿含, 屋莎鬆餅屋
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