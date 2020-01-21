桃園不再是美食沙漠！TOP 10必吃樂麥舒芙蕾、CP值高海鮮丼

桃園這幾家不同風格的店家，你去過了嗎？尤其是這三家冰品，人人推薦之外又美又好拍，快來看看吧！
TOP 10／海底撈火鍋
自從海底撈進駐台灣以來，幾乎已經成為人人的火鍋首選！餐點種類多適合聚餐、服務良好貼心周到，還有撈麵、國劇變臉、美甲按摩等服務，都是與其它火鍋店不同的地方。
▲（圖／美食客+1提供）
TOP 9／友美子珈啡CAFE YUMIKO
清新舒適的日式溫馨家庭風格，不只有甜點和咖啡，還販售著米食為主的家常料理；戚風蛋糕是招牌甜點，口感綿密、甜度適中，幾乎是每桌必點！
▲（圖／美食客perry提供）
TOP 8／楽麥舒芙蕾製造所
草莓季不能錯過草莓口味，舒芙蕾口感濕潤、細緻綿密、入口即化，並且繽紛的擺盤直接打中許多人的心！
▲（圖／美食客吃貨姍提供）
TOP 7／綠町冰室
夏日限定荔枝蜂蜜桂花冰是必吃！夢幻色系整個吸引目光，荔枝與桂花蜜的搭配，吃起來酸甜酸甜的，不但兼具外觀及美味！
▲（圖／美食客梅子QQ提供）
TOP 6／旅人咖啡館
從沙拉、早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、炸物、焗烤到鬆餅、甜點通通有，餐點種類選擇多、份量大，很適合一群朋友來聚餐。
▲（圖／美食客煖煖提供）
TOP 5／TAMA TAMA たまたま 慢食堂
超人氣日式甜點冰品！抹茶系列最多人點，茶香濃郁、不會過甜過苦，加上煉乳後更香甜滑順，再來份烤麻糬、烤糰子，太滿足啦！
▲（圖／美食客Crystal提供）
TOP 4／張豐盛商行
古早味冰淇淋，使用花生、芝麻做的冰淇淋，口味和淋醬可以自己選擇，非常濃郁，再撒上花生粉後脆脆的很有口感。
▲（圖／美食客Corrine提供）
TOP 3／坐著做。海鮮丼飯專門店
CP值高的日式料理店，有選擇障礙選招牌就對了！各種生魚片鋪滿整碗飯，吃起來新鮮，醋飯和湯還可以吃到飽喝到飽！
▲（圖／美食客janicelf提供）
TOP 2／阿含THAI
文青風的泰式料理店，飯類是必點！綠咖哩醬汁濃郁、雞肉軟嫩，而打拋豬肉夠鹹且又香又辣，配上一顆半熟蛋，非長下飯！
▲（圖／美食客Zona Lee提供）
TOP 1／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ
屋莎鬆餅不管在哪個城市都在排行榜上佔有一名！舒芙蕾吃起來真如雲朵般入口即化，又不甜不膩，另外鹹食也不錯吃！
▲（圖／美食客Yi Ming Yeoh提供）
圖、文／MENU美食誌
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