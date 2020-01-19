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年節送什麼伴手禮最得體？來看團購女王151大推的3夯貨

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▲年節伴手禮。（圖／151號店）

▲（圖／151號店）

農曆年節將至，相信大家多少都有到親友家拜年、作客的機會，這時手上一定要帶上一份伴手禮，以視禮貌之餘，也象徵對家人、朋友們的新年祝福。

不過，在挑選伴手禮這塊卻常常讓人傷透腦筋，不曉得該送什麼比較好？《女子學》編整了由超人氣團購主151林彥君，在她的《151號店》開團的年節禮品，並特別精選了3樣老少咸宜的商品，大家不妨參考看看喔！

1.飛高糕

▲年節伴手禮。（圖／151號店）

▲（圖／151號店）

蘿蔔糕是年菜中的常青樹，每年餐桌上都會有它的存在，象徵「好彩頭」、「步步高升」等好運；許多人也有「記憶中的阿嬤牌蘿蔔糕」，而令人懷念的關鍵在於能吃到蘿蔔最天然的好味道，以及絲絲入口的口感。

飛高糕是來自一位廚師爸爸對女兒的愛，為了讓體弱的女兒安心長大，決定親手自製健康、無負擔的蘿蔔糕。嚴選有機蘿蔔每天產地直送，一顆顆人工洗淨、削皮、刨絲；製作上選用來自銀川的「有機在來米漿」與蘿蔔混合，堅持不添加味精、香料，每一口都能吃到蘿蔔的鮮甜美味。

目前飛高糕有5種口味：港式臘味、櫻花蝦、飛魚卵、紅藜麥、山藥香菇（素），給不同口味喜好的我們更多選擇！此外，過年以蘿蔔糕當伴手禮，不僅適合全家大小一起吃，更有一份特別得祝福呢！

2.阿爸的鹹酸甜

▲年節伴手禮。（圖／151號店）

▲（圖／151號店）

再來是一些很適合「配電視」的小零嘴，舉凡開心果、瓜子、龍眼乾、炒花生，常常一不注意就吃掉一大把。在這之中，編輯特別喜歡花生和花生糖，那種香香脆脆的口感，令人愛不釋手。

這家阿爸的鹹酸甜所推出的花生糖，選用彰化芳苑二林最大顆的花生仁，並調出完美比例的麥芽糖配方，將古早味表現得淋漓盡致；而為了大家的健康著想，老闆還特別研發了低糖的花生糖，讓大家能吃得健康又安心！

另外，像蜜餞、小圓餅、雪Q餅等超「刷嘴」等零食，阿爸的鹹酸甜也有販售，整個就是超年節的節奏啊！

3.董事長福貴糕

▲年節伴手禮。（圖／151號店）

▲（圖／151號店）

這家董事長福貴糕可是大有來頭！原先只有提供郭台銘董事長在逢年過節時，商務拜訪的伴手禮，在2012年才推出春節限定的「經典柴燒桂圓」福貴糕。

使用糯米粉炊蒸，融合古法慢熬的金黃色麥芽糖，Q彈、甜而不膩的口感加上爽脆的果乾、核桃仁，用料養生、層次豐富，讓很多人吃一口就愛上；原料方面則選用台南東山柴燒土窯的龍眼、香氣更具風味，不過現實總是殘酷的，福貴糕屬於限量販售，想要品嘗美味，還得要搶得快！

看了上面3項商品的介紹，是不是邊看邊吞口水呢？身為吃貨的你，當然也要挑選好吃又健康的年節伴手禮分享給身邊重要的人，想想在團聚的時刻吃這美味的食物，就覺得很幸福呢！

延伸閱讀：

【2020 過年伴手禮精選】不論送長輩、平輩，選擇這些就能放心不踩雷！

花生控看過來！特搜 7 間甜點、伴手禮店家，享受濃郁香醇的美味！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 伴手禮, 過年, 151號店, 年節, 飛高糕, 阿爸的鹹酸甜, 董事長福貴糕, 蘿蔔糕
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