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失戀、好友聚會必去的深夜食堂！北部3間不同價位且交通便利的居酒屋

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▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學）

關於對居酒屋的愛，相信大家都是隨著年歲漸增，越來越濃烈，就像小時候喜歡喝汽水，但長大後只想把握任何能偷閒喝酒的時光！這裡的喝酒，指得不是喝得爛醉，而是在周五與姐妹好友相聚，一起在觥籌交錯中，暫時淡忘上班日的煩悶，或是一口氣將所有的不如意、愛與不愛，都藉由一聲聲乾杯，一飲而盡。

當然，沒有人規定一定悲傷才能來居酒屋，編輯很喜歡居酒屋的其一原因便是氣氛熱絡，那種歡樂的氛圍是能夠感染全場，讓人能放鬆做自己的，因此本篇就要來推薦3間不同價位的居酒屋，讓大家可以根據自己的荷包選擇相對應的店家。

1.隱居_いざかや

低價位 / 推薦培根麻吉串、茶泡飯

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／隱居_いざかや 粉絲專頁）

「隱居」雖然叫做隱居，但它的所在位置卻一點也不隱密，從捷運府中站1號出口，走路不到5分鐘就能抵達，易達性相當高！遠遠便能看見高掛的紅色燈籠，上頭寫著大大的隱居二字，戶外用餐區也經常客滿。如果喜歡室內的冷氣空間，隱居也有2樓座位區，雖然座位數不多，但人多時可以選擇多張併桌，是個相當適合聚會敘舊的場所。這裡以鯉魚旗、各式酒瓶和日語海報作為佈置，加上牆上電視播放的日本節目，整個散發濃濃的日式風情。

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／隱居_いざかや 粉絲專頁）

有好的用餐環境外，食物當然也不能馬虎！隱居的餐點CP值非常高，樣式也還算多元，多位朋友一起聚餐共食，一人平均只需花費台幣300元到台幣500元便能吃得很飽。其中編輯最喜歡的是茶泡飯，一來是能稍稍墊肚子、增加飽足感之外，二來它的味道十分平實真誠，雖稱不上非常驚艷，但它的好吃會讓你每次來都想來上一碗，另外培根麻吉串和烤糰子也是編輯每次的必點菜單。

編輯悄悄話：隱居除了在府中站外，也有在永和的永貞店和新竹店喔！

2.打鐵町49番地

中價位 / 推薦烤雞八系列、日式果實酒

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／打鐵町49番地粉絲專頁）

最近中山捷運站周邊總算整建完成，加上南西誠品，整個中山商圈變得十分熱鬧好逛。接下來要介紹的這間位在赤峰街上，白天從中山逛完街後，便可以往雙連站的方向散步來這裡用餐。打鐵町49 番地不管是名字，還是招牌、店內陳設都很像那種日本鄉下的雜貨店，貼滿著店主的蒐藏品，空間小巧，帶點復古溫馨感。

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／打鐵町49番地粉絲專頁）

店內的菜單是使用手寫的設計，雖然閱讀起來比較吃力，但卻有增添幾分情感溫度，其中上圖中的綜合嫩雞八系列可說是店內的熱門品項，一次可以吃到青蔥、明太子、芝士、塔塔、紫蘇等 8 種口味的雞肉串，真的是太完美了！另外，打鐵町49番地也有許多不同口味的日式果實酒，對於不太喜歡喝生啤酒的女生來說，十分地加分。

編輯悄悄話：打鐵町49番地最棒的地方就是營業時間從中午12：00就開始營業到半夜3：00阿！

3.笑居樂食居酒屋小料理

中高價位 / 推薦秒殺生牛肉、番茄培根豬肉捲

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／笑居樂食居酒屋小料理粉絲專頁）

最後一間「笑居」也是編輯非常非常喜愛的收藏店，經常需要提早一陣子訂位才有辦法訂到！從上圖中的店員合照和店名應該不難發現，他們的團隊風格相當的活潑歡樂，服務生態度也都很親切，除了會帶動氣氛外，也會不定時準備小遊戲與客人互動，這種熱鬧的用餐環境真的去過就會愛上。且笑居位在景美橋下，緊鄰世新大學，因此經常看見許多大學生上門光顧。

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／笑居樂食居酒屋小料理粉絲專頁）

不僅年輕人喜歡，笑居也深受懂吃的大叔們喜愛，因為這裡的品項極為豐富，除了必備的串燒外，還經常有不同的新鮮海鮮食材，如果口袋稍微有點深度，來大啖一頓絕對過癮！編輯自己是喜歡炙燒過的生魚片，因此必點清單中一定會有炙燒鮭魚，另外秒殺生牛肉和番茄培根豬肉捲也很推薦，第一次點生牛肉時還有點擔心不敢吃，但吃過一次後就成為必點清單；番茄培根豬肉捲一個油膩、一個清爽，兩個搭在一起真的很絕配！

編輯悄悄話：笑居的菜單就是上圖中服務生手中像是聖旨的卷軸，每次拿起都覺得超極浮誇

▲居酒屋。（圖／女子學提供）

▲（圖／隱居_いざかや 粉絲專頁）

雖然說居酒屋的消費的確會比一般餐廳來得高上一些，但編輯覺得串燒的美味和放鬆的愉快氣氛，真的還是會讓人願意再次光顧，反正也不可能三餐都吃居酒屋，偶一為之，放鬆一回一點也不為過。

若是你現在正處於失戀或是低潮時期，那就更有理由好好大吃一番，藉由美食療癒一下受傷的身心靈了，看完這篇就手刀訂位吧！

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

延伸閱讀：

小資族微奢侈大餐首選：荷包君不哭泣的台北 4 間風格餐酒館推薦

歐陽靖旅居帶路：探訪在地人常去的私房居酒屋，揭密觀光客所見不到的「裏東京」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 居酒屋, 喝酒, 隱居_いざかや, 打鐵町49番地, 笑居樂食居酒屋小料理, 中山, 世新大學, 景美, 府中
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