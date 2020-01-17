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面對世界災害與社會亂象！與其焦慮不安，我們還能做些什麼？

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▲小事也能成為撫慰力量。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Eternal Happiness）

「回饋社會」這句話聽起來離我們很遠，但也很近。小時候，師長時常告誡大家要做一個能為社會付出的好公民，在懵懵懂懂的心態中，對未來充滿了很多夢想，試想著各種可能性、各種以後希望成為的樣子。

隨著告別校園、步入職場；或許走進婚姻，組成另一個新的家庭，當事業、生活逐漸步上軌道後，你還有什麼可以去實踐的？這陣子，世界紛紛擾擾，在環境、社會、國際間都處於不安定的狀態，與其之堪憂焦慮，我們是否還能做些什麼呢？

對環境：節能減碳、減塑計畫

▲小事也能成為撫慰力量。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Catherine Sheila）

無論是年年惡化的地球暖化問題、或是近期的澳洲森林大火，屢屢提醒著我們，那個健康、富麗的環境已經越來越遠了。

你還沒開始做垃圾分類嗎？外帶餐點時，還是會索取塑膠袋、免洗筷嗎？有時候，大家都認為自己一個人的壞習慣，不會造成太大的影響；但如果每個人想法都一樣，那地球上的垃圾，會不會終究有無法消化掉的一天呢？從現在開始，改掉為了「順手」、「方便」的心態，共同維持我們生長的這塊土地。

對社會：用自我專長，付諸行動

作家九把刀曾經說過：「希望這個世界因為有我，而變得有點不一樣。」

▲小事也能成為撫慰力量。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Min An）

大多數人都認為，說夢想很偉大、要實踐很難。確實，地球上有77億人口，若沒有一定的權力地位，每個人都只是一個小小的角色，面對緊張的國際情勢、社會關係，除了擔心、懼怕，又能怎樣呢？

編輯覺得，九把刀的那句「有一點不一樣」，其實是在善用自己的「天職」，來幫助可以得到共鳴的人。你是作家，就用文字帶給人心力量；你是演說家，就用話語聚集群眾力量；你是畫家，就用圖象表述正向力量，無論是哪種力量，當有人願意出來發聲，便有機會產生極大的凝聚力。

對人際：善待每個生命中的角色

▲小事也能成為撫慰力量。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Artem Beliaikin）

這世界有太多愛恨情仇、情感勒索。探究其中的原因，其實很簡單：「人往往只看的見自己付出了多少，而忽略了其他人的感受。」當無法以同理心站在其他人的角度看事情的話，不僅會思想狹隘、故步自封，無形間也會破壞自己的人際關係。

人跟人的相遇是一種緣份，能夠有機會成為誰的誰，在人生某些時間裡一起生活、共事、享受快樂，是非常難得的際遇。因此，請善待出現在生命裡的每個角色，即便立場偶有不同、想法不一致，起碼把尊重作為基本的待人道理。

對生活：好好過日子給自己交代

▲小事也能成為撫慰力量。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Burst）

小時候覺得，所謂幸福快樂的生活，就是把所有喜歡的事物全部集結在一起；長大後會發現，想要過理想的生活，必須靠自己去努力，不斷地在壓力和挑戰中蛻變、成長。

年紀越長後，你會覺得其實生活不需要太過華麗的裝飾，過得舒服、順心、不虛度光陰才是最重要的。曾有人說過：「能出生在這個世界，就是一種幸運。」認真地過每一天，珍惜每一刻當下不是為了別人，而是為了你自己；當某天回過來看時，將會是一場豐碩的旅程。

人雖然渺小，卻擁有廣大的智慧可以成為萬物之靈，主宰這個世界與社會。所有的好與壞都是操之在手，哪怕只是一點點，也是一股能帶來溫暖與厚度的清流！

延伸閱讀：

1杯咖啡背後需感謝1000 個人：列下日常的感恩小事，生活其實沒那麼不幸

生活再忙也別忘了留空間給自己：想想除了工作之外，還有什麼是你喜歡做的？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 回饋社會, 節能減碳, 減塑計畫, 澳洲森林大火, 付諸行動, 善待生命角色, 努力
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