風．LUXURY／貝殼雕的老鼠錶盤好生動　寶璣發揚古老工藝、專接特殊訂製

▲限量8只的寶璣那不勒斯系列Reine de Naples 8955 Cammea 鼠年限量腕錶，2,322,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士各鐘錶品牌發布的鼠年生肖錶中，唯一的女錶是寶璣（Breguet）Reine de Naples 8955 Cammea那不勒斯王后系列鼠年錶，細看面盤上活靈活現的老鼠，原來運用貝殼浮雕藝術賦予生命力，雕刻亦展現貝殼由銅棕色至棕黑色的細緻漸變色彩，為全球限量8只的專賣店限定款，由於每個天然貝殼不盡相同，因此每只貝雕錶堪稱獨一無二。

▲每一款貝殼浮雕均是獨一無二。

▲Reine de Naples 8958 Cammea向日葵貝雕錶，2,091,000元。

貝殼浮雕是世上最古老的工藝之一，可追溯至公元前三世紀的希臘，貝雕工藝歷經了興衰，聲勢於英國維多利亞女王時期攀上顛峰，因為女王鍾愛浮雕飾品，帶起貴族們追捧的風潮，工匠們也紛紛聚集到容易取得素材的維蘇威火山山腳下工作，世代相承，寶璣的貝殼浮雕大師便是來自父子相傳的工藝世家。

▲寶璣貝雕錶由貝殼浮雕工藝大師Fabio Ottaviano製作。

▲一個精選的貝殼可以製作出2個錶盤或3朵玫瑰。

寶璣的貝雕面盤由Pasquale Ottaviano與兒子Fabio Ottaviano負責，他們選用貝雕世界中最頂級、俗稱帝王唐冠螺的纏絲瑪瑙貝殼，特色是貝殼表層呈現乳白色，但隨著工匠雕刻刀越深入，底層的深色開始浮現，透出的自然原色正是魅力所在，平均一個纏絲瑪瑙貝殼可製作2個面盤或3朵立體玫瑰。

▲貝雕的蛇魔女梅杜莎栩栩如生。

向日葵、玫瑰與最新的鼠年錶，都是寶璣與兩位貝雕大師共同創作的結晶，品牌也接受特殊訂製，台灣已有多位藏家以蓮花等主題訂製專屬錶款。貝雕大師先精選無瑕疵貝殼，再於內部用鉛筆勾勒出錶盤形狀並切割，打磨使其圓潤平滑露出乳白質地，才是浮雕之處，運用錐子勾勒出客訂圖案才開始慢慢向下雕刻，深度約2毫米，逐步透出未經染色的深色調，與白色浮雕形成搶眼對比。

▲貝雕玫瑰於寶璣錶面盤上綻放。