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安格斯12星座一周運勢1/13-1/19　金牛職場遇桃花、天秤有好運之神加持

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牡羊　3.21~4.20

金星、水星在週間的陸續移轉，卸下了羊座肩上的隱形重擔，未來的你將有接二連三的好消息！本週的你工作運、人際運勢持續看漲，膽大心細力求表現下，能為部門建功，成果驗收能順利過關，只要小小出力即有大大成效。只是感情的進度停停走走，與心上人相約得重視時間，老是遲到不管理由多充分，感情都會大打折扣。

金牛　4.21~5.20

慢吞吞的牛座之所以慢，是因為他們夠謹慎夠小心，每一步都在斟酌，一旦沈睡的動力被喚醒，牛座就會是職場上最風雲的人物，而這週的你似乎就帶著某種積極的熱血，對於工作的企圖心明顯升高，一改過去冷峻被動的態度，優雅溫文的特質外露，讓你格外出色，工作上無往不利外，單身牛職場上更有桃花朵朵開的預兆喔。

雙子　5.21~6.20

隨著金星在週間移轉，雙子本週也暫時結束悠哉享樂的愉快生活進程，此時的你周圍彷彿進入了多事之秋，工作上頻生事端、腹背受敵，多做多錯之下，任何新的挑戰都很可能讓你心力交瘁、疲於奔命。目前橫亙眼前的，只是一些陌生與不適應感，試著去習慣、調適與自己過去所遇不同的人事物，你會發現更多的可能。

巨蟹　6.21~7.21

新的一年在木星的引領下，也為蟹座帶來新的思維，今年的你會比以往更樂觀也更敢衝，而這週的你眉頭漸開，對身邊大小事開始學著不再預設立場，工作、生活的空檔也讓你有種閒散的小確幸，雖目前暫時缺乏確切目標，卻能在滿足的現況中得到驚喜。近期也將有遠行之運，不妨與情人計畫一下。

獅子　7.22~8.22

本週人際運勢強，朋友間呼風喚雨、呼朋引伴不成問題，能得到大家支援，不過在團隊中儘管獅子對事情總是擁有獨到見解，但仍不宜的過度堅持己見，特別是職場上要在言談中小心招來禍端，得在自我表現和合群互惠間找到平衡。你的風趣與樂觀將是未來感情上的幸運關鍵，春天來臨前能為你帶來不錯的緣分。

處女　8.23~9.22

處女座上週運勢大放異彩，鮮明對比下本週表現黯然失色，是需靜觀其變的一週。大致上運勢顯得起起伏伏看不出規律，在水星與金星移位之際，對處女座來說許多事正處於新舊交接期，就算在心境上想要快速適應，但大環境窘迫狀態仍然存在，考驗還有很多，對於感情投注的心力，短時間內暫時看不到成效。

天秤　9.23~10.22

隨著金星的移轉，運勢慢慢開始得到好運之神的偏愛，本週秤座個人魅力不需要任何偽裝，就能在真實質樸的個性表現中閃著光芒，人群中的你顯得特別值得信賴，無論洽公或約會都能給人極佳印象，此外，工作勝任愉快，能獲長官肯定，單身者桃花運佳。有對象者與情人之間的關係還得小心拿捏，底定的感情可能出現變化。

天蠍　10.23~11.22

年前應接不暇的工作量是本週天蠍的重頭戲，雖然你也不喜歡忙碌和快節奏，但對於想要達成的事，只要咬著牙一鼓作氣完成，就能避免夜長夢多、歹戲拖棚，因此想要快刀斬亂麻的你也顯得十分積極，儘管忙碌卻讓你感到充實，再辛苦也甘之如飴。不過事業和親情友情愛情難以顧全，感情將遇考驗。

射手　11.23~12.21

射手運勢表現高高低低，比上不足、比下有餘，雖然熱情滿滿不乏積極度，不過工作上的態度還是趨於保守，不去惹是生非是好的，本週的你凡事主打安全牌，雖然很可能讓你失去長官青睞的機會，但至少能四平八穩不惹麻煩上身。感情腳步緩慢，情感似乎有些淡然，得花點時間審視兩人關係與對方想法。

摩羯　12.22~1.19

表面消極緩慢又略為被動的摩羯，其實內心的種種盤算總是停不下來，愈在公眾場合愈愛尋找屬於自己的同溫層，這週勉力完成的任務與挑戰，能讓你享有短暫的成就感，但伴隨而來的卻是壓力排山倒海而來。趁著太陽守護的吉日裡，不妨打破設限、突破自我，接下更多挑戰。感情不見起色，慢慢走入相處的冷感期。

水瓶　1.20~2.18

金星與水星在本週先後移位，是屬於水瓶座運勢瞬息萬變的日子，最近的你可以定神捉住每個上門的機會，不論感情或工作，都需要暫且脫離舒適圈，拿出更積極的自我展現。只是在忙碌中仍有不少低潮情緒，朋友和情人都是你最好的支柱，不妨相約聚餐，在風和日麗的假日裡小小抒發壓力，也能為你帶來好人緣。

雙魚　2.19~3.20

本週對魚座來說，是起伏變動略大的一週。隨著金星移轉，魚座能慢慢在人際關係的經營上有所收穫，與某人過去結下的心結解開，甚至可能讓你從生疏、隔閡到合作無間，在人與人之間的互動中你將愈來愈懂得欣賞別人的優點，廣結善緣將能帶來幸運。感情上漸入佳境，能在熟悉的互動中培養出甜蜜的默契。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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