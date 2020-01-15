為澳洲大火盡一份心力　4方法領養無尾熊、買小熊餅乾救助無辜小生命

澳洲大火引起全球關切，保守估計燒毀了約1.5個台灣大小的面積，以及有近5億隻動物也因大火延燒而身亡，當然最讓人心疼的，包括因行動緩慢難以脫困的無尾熊，也讓牠們的存續受到威脅。

其中袋鼠島保護區（Kangaroo Island）受到野火極大破壞，一對堂兄弟19歲的Micah和18歲的Caleb也靠著自己的力量，努力營救更多的無尾熊，他們開車到袋鼠島受到野火肆虐的地區，將受傷的無尾熊一一送到車內，載至安全的地方救治。從影片中可以看到無尾熊身上佈滿燒傷痕跡，兩個大男孩也憂心的表示，他們遇到的無尾熊，有60%被燒死了，只能盡所能搶救。

看著這些可憐無辜的無尾熊們，我們能夠做些什麼呢？

領養澳洲無尾熊

澳洲無尾熊醫院（Australia Koala Hospital）推行了「無尾熊助養計劃」，邀請各位一起來領養無尾熊，海外收養每年70澳元，收養人會收到收養證明書，有餘力的可以點 網址 進行助養。

澳洲無尾熊基金會捐款

>>https://www.savethekoala.com/donate

麥格理港無尾熊醫院捐款

>>https://www.gofundme.com/f/help-thirsty-koalas-devastated-by-recent-fires

購買樂天製造的「小熊餅乾」

生產這款小熊餅乾的樂天株式會社，長期捐助「澳洲無尾熊基金會」（The Australian Koala Foundation，AKF），買零食還可以做公益。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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