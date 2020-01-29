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最適合喝黑咖啡瘦身的3個時間！早餐喝消水腫還能養顏，請好好把握

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黑咖啡能夠幫助利尿消水腫，很多人在減肥期間喜歡喝，不過有些人喝很有效、有些人卻完全不見效果，其實這跟喝咖啡的時間點可是息息相關！

有的人在減肥期間喝黑咖啡很容易瘦，有些人卻完全沒效果，一方面可能跟基因有關，另一方面就是跟我們喝咖啡的時間有關係了！喝對時間效果才會加乘，而且不同時間喝黑咖啡，功效也是不一樣的！尤其是以下這3個時間點，需要的人請筆記喔！

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最適合喝黑咖啡瘦身的3個時間

1.早餐喝黑咖啡

功效：利尿消水腫

黑咖啡不僅有利尿消水腫、排宿便的效果，還會產生一種抗氧化的化合物，早上睡覺起來容易有水腫和便秘情況的人，可以考慮每天早餐喝一杯黑咖啡，不僅能消水腫促排便，還有美容養顏，抗衰老的效果。

2.餐後半小時喝黑咖啡

功效：促進脂肪代謝

黑咖啡中含有咖啡鹼，能夠促進餐後脂肪消化分解，脂肪代謝加快，就能避免體內囤積太多脂肪而變胖了，所以餐後半小時喝黑咖啡可讓減肥效果更強大！

3.運動前半小時喝黑咖啡

功效：脂肪燃燒更快

有氧運動會消耗我們大量的熱量，所以如果在運動前半小時左右喝一杯熱的黑咖啡，能增進血液循環，加速運動時的熱量，從而提高運動減肥減脂的效果！

注意與叮嚀：

1.盡量避免空腹喝咖啡，因為咖啡會刺激胃酸分泌，容易傷胃，所以一定要吃過東西後才能喝喔。

2.一次飲用不超過400ml，喝多了可能會心悸！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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黑咖啡減肥 這3個時間最有效果！請好好把握可以瘦下來的時候！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 黑咖啡, 瘦身, 消水腫
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