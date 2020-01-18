河正宇日行三萬步被封「走路腳主」：世上沒有錯誤的路，有的只是崎嶇罷了

不只是演員，韓國實力派男星河正宇，私下喜歡作畫，更喜歡寫字，把人生的歷練用文字記錄下來，時隔七年再度出版新書，《走路的人》透過書寫行走，體悟人生的道理。

走路去經紀公司、走路去拍片現場、走路去金浦機場，一日三萬步是他的日常，他說：走路，就是休息。

首爾忠武路上走路教主談走路、談電影、談人生，讀完讓你忍不住想「與河同行」。他說：「這本書紀錄了我身為演員迄今所走過的路，還有靠著雙腳真正走過的路。我寫下身心在走路過程所產生的變化，或許這本書也可以說是關於不斷地走，餓了便好好吃一頓，在闖蕩世界的路途上，一邊深呼吸，一邊努力找尋天性的平凡人河正宇的故事。」

河正宇 《走路的人》精彩書摘

畫畫讓他從沮喪徬徨中走出來

河正宇沒有學過一天畫。開始作畫是三十歲左右，他拍完軍中故事《不可饒恕》之後，還未接演讓他演技備受矚目的《追擊者》前，有將近四年時間，河正宇接不到通告，没有工作邀約，身為韓國著名演員的兒子，他很清楚影視圈的現實面。挫敗之際，他拿起了畫筆。

從小喜歡畫畫的他，並沒有拜師學習，剛開始只是拿起畫筆臨摹自己喜歡的畫作，波拉克、巴斯奎特，塗鴉一般打發時間，卻在長時間的畫畫中從挫敗焦躁中平靜下來。將心思從對演藝事業的求索中移開。後來，事業上了軌道，河正宇還是繼續畫，沒有目的和企圖心地作畫，讓他掌握到人生中重要的感覺。他還將作畫帶給他的種種觸動寫成隨筆《有感覺－－河正宇的藝術與生活隨筆》。

2012年河正宇隨電影團隊在柏林拍攝《柏林諜變》，空閒時他便在當地取材，畫出13幅作品，就近交給德國小畫廊展出，結果全數賣出。興奮的他將收入全捐給慈善機構。

畫畫和演戲對他來說是一體兩面的事：「演員和畫家就像是同根源所生出的兩張面孔。如果說演員像是用米做飯，那畫家就是用米糠釀酒。」雖然取材於同樣的東西，卻因為方法不同，結果完全不一樣。盡情投入一個角色後，河正宇發現自己身心會產生一種殘餘物，那是演技無法排遣的東西。「我就是把那些掏出來作成畫。」所以畫畫不是打發時間，對河正宇來說作畫是讓他重新專注的過程。

走路，是認真休息

熬過沒有未來的日子，這八年來河正宇片約不斷，經常忙得連睡眠時間都要壓縮，但是他依舊走路。他深信這是支撐著生活的方式。

河正宇拍過一部紀錄片《577計畫----徒步長征》，他找了16個演員，包括孔曉振，一行人從首爾出發，走了20天抵達韓國國土最南端海南，拍下整個過程。他不但自己走還要一路說笑領著大家走，所以這段長征後，演藝圈奉他為走路教主，或叫他是走路學校校長。跟他合作拍片的人都被他勸說一起走，朱智勳、鄭雨盛、李善均......有人從此愛上走路，也有請他不要再打電話來約了。

他還用行走鼓勵後輩，闡釋人生：「走路後，我明白了世上沒有錯誤的路，有的只是稍微遲來與崎嶇的路罷了。」

藏語中，「人」這個詞的意思是「行走的存在」或是「邊走邊彷徨的存在」。河正宇以此勉勵自己：我也希望自己能做一個不停行走的人，無論任何情況下都不會放棄能夠更進一步的人。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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