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給女孩的3大戀愛疑問！「懂得微笑的女人，身邊絕對不會缺男人」

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談戀愛確定不是一件簡單的事，相處互動上該怎麼拿捏可以平衡，什麼事何時做才能更激起愛火，總是沒有最完美的解答。不過人稱韓國第一名兩性作家崔正的新書《逆轉人生的戀愛戰略：類型分析、擬定戰略、30天提升愛情實力》倒是有些愛情攻略值得參考，以下3大戀愛疑問，是不是正也是你的煩惱呢？

Q：多久才可以發生第一次親密關係？

大家心裡不是早有答案了嗎？如果妳愛這個男人，當然是隨著妳的心做決定，這是真理也是正確答案，不是嗎？可是如果答案這麼單純的話，為什麼總有一堆女生會為了這個問題不斷地煩惱、煩惱再煩惱呢？因為男人的愛並非永久不變的。女人對男人說的那句「我愛妳」深信不疑，男人看著自己的眼光是那麼的真誠，就像天上的星星都可以摘下來似的愛著自己，所以願意為了這個男人獻出自己的真心跟身體，卻在發生肉體關係的第二天就斷了音訊。因為有太多這樣的案例，才會讓女人提出這樣的疑問。

就在幾年前，我開始觀察男生的言行舉止，根據不同的類型區分何時才能發生性關係，分別提出不同的建議。但是根據近幾年的趨勢，我認為依照年齡層來區分比較貼近現實。假如男生是在20 ～ 30 歲之間，建議六個月以內都不要發生性關係。

如果男生是30 歲以上的話，交往兩個月後就差不多要有親密關係了，要是拖得再久一點，最後男生就會覺得疲乏，尤其是很受歡迎、很多性經驗的男生，要是兩個月期間費盡心思都還沒有親密關係，離開的機率就相當高。

Q：選擇我喜歡的男人而非喜歡我的男人，很笨嗎？

我很想和提出這個問題的女生見個面，身邊的人若是對妳說「妳真的很笨」，代表什麼意思？坦白說就是「妳根本搞不清楚狀況」。如果想遇到理想的男性，無論是外貌或才能，至少要有一項脫穎而出的優點。

妳難道真的不知道為什麼有這麼多的整形醫美診所？即使經濟不景氣，減肥的相關行業仍是屹立不搖？這都是因為現代女生如果不夠漂亮，很難在社會生存下去，所以有越來越多的女生會想盡辦法修飾自己的外表。

妳以為那些值得妳喜歡的「優秀的男人」身邊不會有美麗女人嗎？在戀愛的市場中，不夠漂亮的女生很難生存下去。如果妳想要和喜歡的優秀男人有情人終成眷屬的話，首先要把自己變成有魅力的女人，否則不會有其他答案。

Q：她長得不會特別漂亮卻常被追的祕訣？

有一種女生只要有男生在場，態度和說話的腔調就會立刻變得跟平常完全不一樣，一般女生看到這種女生都會說：「真令人作噁！」但是身為男生的我來看，這種女生卻是非常有魅力，為什麼呢？

這類型的女生不管男生說什麼，她們都會給予熱烈的回應，常常笑臉以對、附和男生說的話、裝作很嬌羞的樣子、假裝很驚訝或是一副什麼都不懂的樣子，耍一些這類的小心機，最重要的是超級會撒嬌。常常讓男生會有「喔，原來她喜歡我啊，原來她對我有意思啊」的錯覺。當然她不是只有對我一個男生這麼做，最大的問題就是她對所有的男生都會這樣。

但是男生是很單純的動物，他們並不會想這麼遠，尤其是那種女生連瞧都不願意瞧一眼的男生，更會想要追求這類的女生，他們通常會傻傻上鉤然後跟她告白。因為從出生到現在，從來沒有女生會這樣對自己笑，女生當然不會就這樣接受他，她只是很享受於被告白的瞬間。

送上一段我自創的名言：「常常給予男人熱烈回應、笑容滿面的女人，身邊絕對不會缺男人。只要她不是長得像被炸彈炸過一樣醜，男人終究會拜倒在她的石榴裙下。」

事實的確如此，假如妳想要被很多男生追求，就好好觀察這類女生朋友，並且把她當成學習範本，很快就會有人追求妳了。如果照做之後，還是沒有人來追求妳的話，歡迎跟我聯絡。

書名：《逆轉人生的戀愛戰略：類型分析、擬定戰略、30天提升愛情實力》
作者：崔正（최정）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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在改變他人想法前先做一個好的傾聽者，即便內心不滿，也要積極去擁抱你的對手。

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 男女, 感情, 戀愛
fashion.net

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