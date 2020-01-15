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《愛的迫降》玄彬為孫藝珍點燃的「定情蠟燭」找到了　世莉香成為熱搜款

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由玄彬和孫藝珍主演的《愛的迫降》，劇中以「蠟燭」作為貫穿兩人愛情的代表物品，滿滿甜意的劇情讓所有少女們動心，劇中使用的蠟燭也成為熱搜款，來頭為何一起來看看！

《愛的迫降》第四集中，世莉跟婦女們一起去市集走散了，又遇上停電，世莉害怕得不知道該怎麼辦，回想到小時候的陰影，就在這時遠處看到有人高舉燭光向她靠近，她向燭光走去，發現正是聽到他落單趕來找她的正赫。

「這不是普通蠟燭，是香氛蠟燭，對吧。」正赫對世莉說道。「嗯，沒錯。」世莉熱淚盈眶的看著正赫。

正赫點燃的不只是蠟燭，更是兩人間濃濃的情愫，以及所有螢幕前少女的心！也因為這段超浪漫的劇情，玄彬拿的這款香氛蠟燭也成為網上熱搜，蠟燭的來頭也不小，正是韓國十分知名的粉紅香氛「Soohyang秀香」。

《愛的迫降》LEE LEE系列

Soohyang秀香特別為了《愛的迫降》打造了專屬LEE LEE系列

LEE LEE正赫款

第四集劇中出現的定情蠟燭，是專為李正赫打造的LEE LEE Junghyuk系列，打造此款香氛的靈感概念是「風」，李正赫在軍人生活的某一天，突然看見世莉從天而降，因一場龍捲風迫降讓兩人相遇，生活開始全部改變。香氛蠟燭的燭光和氣味使兩人心意相連，讓愛情綻放。


LEE LEE世莉款

Soohyang秀香還推出了專屬尹世莉的LEE LEE Seri系列，香氣的靈感來自世莉這位堅強的女性角色，作為南韓財閥家中的最小的女兒，不想與兩位哥哥競爭接班人的位子，於是自己出來創業開設品牌「Seris Choice」，並與家中斷絕聯繫，卻被爸爸指定為公司下一任的大老闆，但卻在上任的前一天，被突如其來的龍捲風給捲走，開啟了人生的不同的命運。

除了香氛蠟燭以外，還有室內擴香、擴香石等，和《愛的迫降》合作打造了完整的產品，但目前沒有引進台灣，想購入了人可能要跑一趟韓國了！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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