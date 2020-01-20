湯姆漢克斯：「如果不向每個和你共事的人偷學點東西，你就是笨蛋」

63歲的湯姆漢克斯演藝生涯帶給了影壇許多經典角色，1988年就曾以《飛進未來》榮獲金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角、1993年憑《費城》拿下奧斯卡最佳男主角獎，隔年再度以《阿甘正傳》連奪影帝，獲得美國電影學會終身成就獎時才46歲，是最年輕就獲頒獎項的演員。

距離首次獲得金球獎後的30年，湯姆漢克斯成了2020年的終身成就獎得主，上台領獎時，台下更全體起立鼓掌向他致敬，才開口講到家人就哽咽，湯姆漢克斯感性謝妻子麗塔威森Rita Wilson和孩子們：「一個男人有這樣的家庭坐在台下，真的太幸運了！我的妻子各方面都很棒，她教會我什麼是愛。我的5個孩子們都比我更勇敢、更堅強、更聰明，他們容忍我常常一離開就是幾個月，否則我也不可能站在這裡，我沒辦法告訴你，你們的愛對我來說有多重要。」

他也向影壇的各個傳奇人物致敬，從梅莉史翠普、丹佐華盛頓到莎莉菲爾德等，他表示：「如果你不向每個和你共事的人偷學點東西，你就是個笨蛋。」

除了向每一個合作過的導演、編劇和工作夥伴致謝，他也給了所有人一個工作上的建議，就是「準時」。他回憶起自己第一份演員工作時，當時的導演Dan Sullivan對著所有演員們喊：「你們當演員的，知道你們的工作是什麼嗎？你們必須準時到場，讀好劇本，還要有一個充滿想法的腦袋，否則我沒辦法做好我的工作。」

「準時到場，是在拍攝時最能解放自己的行為，這意味著工作人員不用敲你的門催你，因為你已經準備好了，有足夠的時間可以沉澱，等時間一到，你就能馬上進入狀況。」湯姆漢克斯說。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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