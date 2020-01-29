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2020開架唇膏最新9款「脫單色」　讓單細胞男生一見就誇好看

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唇膏色號百百款，挑對讓男生眼睛一亮的唇色就成功了！2020開架唇膏越來越厲害，調色上吸睛又百搭，這次來盤點媚比琳、ZA、Clio、I'M MEME、OPERA等最新唇彩，讓直男一見就誇好看！

1028唇迷心竅

1028唇迷心竅推出新色，這季推出「暖茶系色選」，質地轉換為全新的超固態抗軟化質地，以穩固著色不失手，為柔霧感的絲緞光妝效。調製的奶霜混合暖茶色系，能溫柔調色平衡偏黃肌膚，一次推出6色。

#11櫻花伯爵

微仙氣的春櫻伯爵色，是每個女孩的入門色之一。

#12玫瑰奶茶 ★本季主打色

溫柔質感的玫瑰奶茶色，不挑膚色顯白第一，人人皆能駕馭。

#13豆沙歐蕾 ★本季主打色

知性豆沙紫倒入溫歐蕾，呈現本季最流行的無花果色調，夢幻優雅度直升。

4U2 I HEART YOU 心型唇膏

外觀為可愛的心型筆身，連唇膏本體都是愛心造型，讓人無限噴發少女心。集結了4U2歷年來的熱賣唇色，再搭入了2020年流行的彩妝元素：飽和、單一色調妝容，打造出本系列21色I HEART YOU心型唇膏，質地更升級分有#01～#13，13款的啞光絲絨霧感，以及#91～#98的8款滑順奶油亮面光感，並且呼應2020年彩妝主題，更可以用同一隻唇膏完成遮瑕/腮紅/唇妝等。

#12 JUST LIKE HEAVEN大勢中藥色

超實用磚色系，中藥色口紅雖然顏色飽和濃重，卻能讓偏黃肌意外地顯白去黃，即使是健康膚色也能輕鬆駕馭！

#13 EVEANDBOY熱紅酒色

極有氣場的深紅莓色，值得一提的是此色在泰國當地只在EVEANDBOY美妝店販售，但在台灣一樣全通路販售，女孩們可以輕鬆入手！

#94 LOST WITHOUT YOU蜜桃烏龍色

這隻薄擦能顯出粉嫩妝感，厚擦卻又轉為帶有浪漫感的蜜桃烏龍色，讓妳擁有多變妝容搭配，9開頭的編號為奶油光感唇膏。

Rimmel 極致柔霧緞光唇膏

Rimmel全新唇膏（又暱稱慕斯唇膏）共推出經典八色，唇膏特別添加歐美有「Miracle Oil」美譽的馬魯拉油（伯爾硬胡桃籽油）。質地輕盈親膚有如慕斯般，能滋潤雙唇而沒有油膩感，勾勒出絲滑柔霧、飽和色的妝效。

#200遇見初戀

日常百搭的豆沙玫瑰色，透明仙氣妝必備。

#610 惹火女孩

鮮明搶眼的落日棕橘紅色，比土色更顯白又更顯氣色

#720悠然邂逅

秋冬穿搭必備安全色，溫柔典雅的赤陶紅色調，任何亞洲女生都能輕鬆駕馭。

FreshO2 法式舒芙蕾絲絨唇膏

以女孩們最愛的午茶甜點為靈感發想，結合充滿浪漫的法式情調，瓶身以PANTONE褪色丹寧藍包裝設計，為亞洲女孩調配日常百搭四色，絲絨粉霧質地，輕抹就能滑順上色，強調如Soufflé「蓬鬆綿密、輕盈柔順、濃郁飽和」的唇感。

由左至右：法式女伶-楓糖豆沙、瑪莉皇后-蜜香玫瑰、巴黎花園-奶油栗子、搖滾公爵-石榴覆盆

MAYBELLINE極綻色系列 限量#偷心唇膏3.9g，NT$360

媚比琳經典的「Color Sensational極綻色系列」全新的LOVE NOTES #偷心唇膏系列，囊括三款熱銷質地，限量6色專為亞洲膚色打造的顯白唇色

絲絨霧光唇膏(#604、#806、#807)：如奶油般絲滑勻潤的質地，塗抹瞬間就能感受仿彿觸碰滑順、絨密的高級絲絨唇。

柔霧花蜜唇膏(#609)：顛覆霧面唇膏的乾澀、顯唇紋、色澤不夠鮮明的缺點！獨家花蜜因子注入，雙倍保濕霧感。

緞光絲柔唇膏(#233、#105)：絲綢般的頂級保濕因子，一抹透漾潤澤，柔亮光澤的濾鏡美唇，持久顯色一次包辦！

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏3.8g，NT$380

網上公認好評的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，因應2020年情人節，以「Love Me」為主題推出兩款戀愛限定色：＃07粉莓Pink Fraise、#08酒紅Burgundy Kiss。

#08酒紅濃郁深沉的唇色更能襯托出肌膚的白皙和氣質。而#07粉莓平衡了甜美粉和優雅紅，精準掌握藍色調比例以烘托亞洲女生膚色，打造出無論膚色深淺都合適的「魔法粉色」。

OPERA Lip Tint戀愛限定色將於2020年1月2日（四）在屈臣氏正式開賣。

Za 潮色邂逅唇彩3.6/4g，NT$350

Za新品「潮色邂逅唇彩」擁有專櫃級訂製鑽石切面，共推出5款經典百搭唇色，擁有柔霧款與極霧款兩種質地，打造飽和濃郁色澤、絲絨般柔霧雙唇！

柔霧款的RD320想愛你與RD460思念你為主打色，飽和的經典紅色及珊瑚橘，象徵戀愛無往不勝。RS452是我愛 帶著少女戀愛憧憬的玫瑰色系。

極霧款的RD408是你嗎 帶著橘感的活潑朝氣、PK456是我呀 帶著俏皮感的桃粉色調。5款唇色可依場合隨心選用，一支百搭，出色不出錯！

由左至右：#RD320想愛你(主打色) #RD460思念你(主打色)#RS452是我愛#RD408是你嗎#PK456是我呀

I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩15g，NT$350

主打用於雙頰與唇部，還能運用於眼部當作眼影或遮瑕校正色，是一款超大容量、一管多用、CP值又超高的多功能彩妝， 一管就能完成韓妞最流行的頰、唇、眼同色系妝容(One Tone Makeup)！

添加乳油木成份打造不黏膩配方，同時具備保濕效果，以指腹輕拍即可滑順渲染。收入5款高級小豆紅棕色系，包含小豆紅、小豆橘、小豆紫、小豆粉、小豆棕，搭配極簡質感水彩銀色管身包裝，人人都是日常妝容創作家。

(1)當作腮紅霜使用時每次只需半粒米用量，以指腹輕拍兩頰立即顯色

(2)當作唇彩時，以指腹直接將膏體塗抹於雙唇，輕抿唇部後就能擁有水霧微光

(3)當作眼影時，根據需求調配用量，於眼上疊出濃淡色彩

CLIO珂莉奧 媚惑綻放霧感液態唇膏5g，NT$450

CLIO珂莉奧推出6款霧面妝感的液態唇膏「媚惑綻放霧感液態唇膏」，都是流行大勢選色。

液態質地好延展推勻，輕抹就能上色，數秒內迅速轉化為霧面妝感，輕盈服貼又飽和顯色，不沾杯、不暈染。蘊含細微球狀粉末，上色均勻自然不顯唇紋，同時持久不掉色，卻又非常好卸除不殘留。水滴凹槽刷頭，獨特三角刷頭結合水滴形凹槽，每次上妝都能沾取適量的液態唇膏，無需反覆沾取，也更便於勾勒唇峰。

由左至右：#06奔放烈紅、#07 鮮豔蜜桃（韓國熱賣色）、#09 氣勢玫瑰、#10 內斂磚紅（韓國熱銷NO.1）、#11朝氣粉裸（Krystal推薦色）、#12活力珊瑚

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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