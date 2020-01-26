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韓妞超愛的「玻尿酸小鴨」變夜燈！澎臉嘟唇模樣呆萌，發光療癒你的心

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@cafe_mimi、kakaofriends.com

在房間裡擺上一盞小夜燈，晚上看到它，累了一天的心情總會瞬間好起來～韓國近期有一款小夜燈，因為萌萌的外型受到歡迎，他就是被暱稱為「玻尿酸小鴨」的FANFANCHUU（빵빵덕）！其實這隻小鴨早就火紅很久，已經出了許多周邊商品系列，這款夜燈更是可愛到必須收藏。

▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）

這隻FANFANCHUU（빵빵덕）是一隻肥肥的黃色小鴨，臉上兩坨圓圓的粉紅腮紅，加上翹翹的鴨子嘴是他的標誌特色。因為這樣有特色的五官，很像打完玻尿酸以後的樣子，而被暱稱為「玻尿酸小鴨」。

▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）

玻尿酸小鴨造型夜燈體積不大，適合擺在書桌或床頭櫃，小鴨的身體以軟Q的白色矽膠材質製成，可以隨意揉捏，他的臉上一樣有著標誌性的腮紅和嘟唇。

▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）

▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）

夜燈充飽電後，可以在夜晚發出白光，呆萌模樣光看就超級療癒～在韓國Kakao Talk的禮品店可以購買，售價29,000韓元（約台幣745元）。

玻尿酸小鴨一開始是由Cafe Mimi的玩偶工作室LALAFANFAN所推出的角色，大受歡迎之後，與韓國服飾品牌Chuu合作，推出超多系列商品，從娃娃、抱枕、文具、零錢包到手機殼、AirPods保護套都有，可愛造型總是能擄獲少女的心～

先前Kakao Friends也出了一款超巨大Ryan夜燈，尺寸高達50公分，雙手抱膝的坐姿非常可愛，看起來就像隻大玩偶。回家後看到Ryan，就像有個朋友歡迎你一樣，可以隨時伸出手擁抱它，感受夜燈帶來的溫暖～但這款超巨夜燈價格可不便宜，要150,000韓元（約台幣3,877元）才能擁有它的陪伴。

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▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）

▲玻尿酸小鴨夜燈。（圖／翻攝自IG@cafe_mimi）
 

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關鍵字：

韓國, 夜燈, 玻尿酸小鴨, 小物, 雜貨
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