fb ig video ETtoday search mobile

和「馬」做朋友，吃飯、戀愛都不奇怪　Gucci廣告大玩獵奇超現實主義

> >

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 全新形象廣告以「馬」作為主角。（圖／品牌提供，以下同）

 記者王則絲／台北報導

近期義大利時裝品牌Gucci 的迎新春「米奇」系列紅透半邊天，而同時為了新年後來臨的春夏季節，官方日前釋出了2020春夏形象廣告，其中竟以「馬」當作主角，偕同其他模特兒們一同穿梭在日常當中，沒有身份位階，更沒有物種區別，讓人不禁與現實的既定印象產生錯亂，宛如一部超現實主義大片。

「of Course A Horse」的主題由創意總監Alessandro Michele所發想，而此次全新的形象廣告則由電影導演Yorgos Lanthimos執導，從Yorgos Lanthimos過去的電影《龍蝦》中就能發現他十分善於表現特殊的視覺奇觀，兩人都喜歡打破常理，去模糊人們的認知，遊走在現實與幻想之間，以創造出更為新穎、無拘束的作品。

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

Gucci 這次的2020春夏形象廣告中，馬兒們並沒有固定的角色，就和人一樣，牠們可以是任何身份，出現在任何場合都是多麽稀鬆平常，像是和朋友們一起坐下來吃下午茶、一起搭飛機、一起游泳、開車兜兜風，甚至是與人類談場戀愛，也都沒什麼好奇怪。

同時也將馬兒呈現得美麗又溫柔，與人類的互動相當可愛，和在草原上狂放奔馳的形象截然不同，讓人看見美麗的另外一面。

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

為營造出「不足為奇」的氛圍，馬兒甚至出現在日常生活模糊的背景中，就像不經意入鏡一般。

創作者在這部形象廣告中的多元場景中，都沒有強下註解，只留給觀眾們無限的想像空間，同時結合了馬所象徵的自由，呼應本季打破規則、既定框架，與推崇個性的風格。

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Gucci春夏形象廣告 。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Gucci, 古馳, 春夏, 2020, , of Course A Horse, 超現實
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣 別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多 Lisa大露香肩網直呼：太性感！5個動作教你練出同款「直角肩」 安格斯12星座一周運勢1/13-1/19　金牛職場遇桃花、天秤有好運之神加持 米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶 贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面