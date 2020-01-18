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1月必買夯鞋！女孩最愛996狂推6色、Tom＆Jerry失心瘋聯名台灣開賣

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▲NB。（圖／品牌提供）

▲一月發燒鞋款，New Balance超可愛996、Reebok Tom&Jerry聯名系列台灣終於開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

趕在農曆新年來臨之際，New Balance重新演繹經典復古鞋款996，多達六種繽紛新色一次上腳，讓選擇困難族失心瘋，此外，先前討論度居高不下的Reebok Tom&Jerry聯名系列宣告正式在台發售，荷包又要消瘦一波了！

▲NB。（圖／品牌提供）

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▲女孩的最愛經典996系列回來了，中性款NT$3,680；女款NT$2,980。（圖／品牌提供）

New Balance 996為99X系列跑鞋的第三款作品，延續9系列亮點，在經典輪廓中注入經典黑、灰、藍三種色調，加以鮮亮的N Logo點綴鞋側，鞋面則利用麂皮與透氣網布等異材質拼接，打造獨特復古氣息。這回更一次帶來3種中性款式以及三種女款，6大新色包括簡約黑白、鮮艷橘藍撞色、粉藍俏皮風格，並且鞋側LOGO色調與鞋尾相互呼應，打造最可愛的上腳視覺，讓選擇困難症發作。

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▲Reebok Tom&Jerry聯名系列台灣開賣，Instapump Fury NT$5,250；Club C NT$1,850。（圖／品牌提供）

此外，先前引發討論的Reebok Tom&Jerry聯名系列 ，雖說是針對農曆新年而設計的鞋款，不過實穿性絕對能從年初穿到年底，將可愛的Tom&Jerry模樣躍身於Instapump Fury、Reebok Club C與Club C Revenge成人及童鞋款式共三款經典鞋型及各式服飾上。

Instapump Fury，以Tom的灰色毛絨設計，經典 Pump充氣鈕上是被Jerry整得暈頭轉向的Tom圖案，為整體設計增添不少調皮喜感，鞋後跟不對稱刺繡更添收藏價值；Club C鞋款則滿版印刷表現《Tom & Jerry》最經典的追捕畫面，雙方搞笑互動的模樣躍身於鞋面上。

▲NB。（圖／品牌提供）

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▲Club C Revenge NT$2,850，鞋底有驚喜是Jerry最愛的黃色起司圖案。（圖／品牌提供）

經典鞋款Club C Revenge在此次聯名系列共有米白成人款式與棕色童鞋款式可供選擇，鞋身內側及鞋底以粉紅色呈現Jerry招牌大耳元素，鞋舌處則印有Jerry的淘氣肖像，鞋側的Vector Logo加上兩條代表著Jerry觸鬚的縫線，後跟一邊為炸彈刺繡；另一邊為爆炸英文字樣，每個細節都完美還原動畫，讓粉絲愛不釋手。現在好消息來了，Reebok Tom&Jerry聯名系列目前已在台開賣，快把可愛鞋款帶回家吧。

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關鍵字：

New Balance, Reebok, Tom&Jerry, 農曆, 新年, , 限定, 聯名
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