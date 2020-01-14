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「姐力」當道！ 天梭表TISSOT為現代女性添個性氣場

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▲天梭業配。（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

時尚圈吹起的運動風2020年依然火熱，當妳穿著帽T、踩著潮鞋，需要一只率性又不失女人味的錶款幫襯展現時尚感，瑞士腕錶品牌天梭表（Tissot）近期推出PR 100 Sport Chic石英計時女錶，擁有氣場強大的38mm的大錶徑，同時融入深受女性喜愛的討喜元素，滿足鍾情於時尚運動風的女性。

▲天梭業配。（圖／品牌提供）

但天梭PR 100 Sport Chic石英計時女錶不限於休閒時光佩戴，其實打開衣櫥尋找上班穿搭靈感，無論是帥氣的皮衣搭洋裝、優雅風衣配襯杉的look，都能與線條俐落的PR 100 Sport Chic石英計時女錶完美搭配，其面盤分別有珍珠母貝或深藍色2種選擇，呈現計時功能小盤，同時搭配鑲嵌美鑽的時標增添華麗感，襯托出女性專業、自信的風采。

▲天梭業配。（圖／品牌提供）

▲天梭業配。（圖／品牌提供）

錶徑只有20mm x 20mm的Lovely Square臻愛系列石英錶，則飄著仙氣，擁有獨特且小巧的方型錶殼，滿足喜愛秀氣設計的女性，當中米蘭帶錶款面盤增加了放射紋裝飾與鑽石時標，化身為時髦的腕間珠寶，只要搭配小洋裝，立刻能出門約會。
▲天梭業配。（圖／品牌提供）

▲天梭業配。（圖／品牌提供）

▲天梭業配。（圖／品牌提供）

而搭配皮革錶帶，Lovely Square臻愛系列腕錶流露出文青感，因此即便是穿著簡單的休閒T恤、丹寧褲與姊妹淘喝下午茶，戴上精緻小巧的Lovely Square臻愛系列腕錶，即可凸顯好質感，展現高招的不經意時尚。
▲天梭業配。（圖／品牌提供）

了解更多TISSOT錶款資訊
TISSOT PR 100 SPORT CHIC → https://lihi1.com/N0uwH
TISSOT Lovely Square → https://lihi1.com/ckAVB

關鍵字：

天梭, TISSOT
fashion.net

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