Marimekko罌粟印花全變粉紅！巨可愛小圓包必買、咖啡杯千元有找

▲芬蘭設計師品牌 Marimekko新年限定系列，粉紅罌粟印花佈滿各大單品超可愛 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

芬蘭設計師品牌 Marimekko 鮮艷Unikko罌粟印花紅遍全球，這回帶來農曆新年限定系列，以紅粉小花佈滿各大單品，讓你從用的、穿的、戴的都洋溢可愛氣息，品牌印花狂粉們千萬別錯過。

▲（依序）新年限定上衣NT$8,090；連身洋裝NT$10,490。（圖／品牌提供）

Marimekko以Unikko罌粟印花擄獲粉絲們芳心，為了迎接農曆新年到來，限定商品包括服裝、配件包款、居家小物等，共同之處就是滿版的Unikko印花一躍而上單品，洋溢濃厚的可愛氣息，像是採用一件式的洋裝以及上衣，寬鬆剪裁搭配7分袖設計，彰顯設計師簡約風格。

▲印花小圓包NT$5,790；手拿包NT$4,180；側背零錢小包NT$3,480。（圖／品牌提供）

包款之中最討喜的印花小圓包，在圓筒基礎上印製一朵紅粉相間的罌粟花，綻放在中央相當精緻，多層式的夾層設計豐富置物，輕輕一背就可愛指數破表；為了提高實用性，不乏印花斜背包、手拿包、托特包等選項，迎合不同需求的民眾，一包多背法滿足CP值，再以白底注入花朵的搭配，降低視覺的凌亂感，多了一絲活潑氣息，不分年齡都能輕鬆上手。

▲居家用品印花咖啡杯NT$850；圍裙NT$2,080。（圖／品牌提供）

而後最容易失心瘋的就屬居家小物部分，單品從穿的印花圍裙，到喝的咖啡杯、馬克杯、茶壺等，以小巧尺寸擄獲粉絲，且價格也相對成為該系列較好入手的部分，杯款以及印花餐盤均落在千元以下，輕鬆就能裝飾家中，帶來濃郁的過年氣息。

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