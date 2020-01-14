米蘭直播／GUCCI創意總監：我愛缺陷　1／14晚上7點半來看男裝秀

▲2020秋冬GUCCI男裝秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

經過了幾季的男女裝合體辦秀，GUCCI將再度重回男裝周，專心只讓大家看到2020秋冬男裝系列，今年也是Alessandro Michele執掌創意總監的第5年，從IG的預告可以看到不少慶祝5歲生日的哏，只是會不會與服裝結合、會用什麼樣的形式結合，台灣時間1月14日晚上7點半就會揭曉，記得來看大秀直播。

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele執掌品牌第5年。（圖／品牌提供）

Alessandro Michele可以說是翻轉了GUCCI，改變風格、走向，定調出新的邏輯，大受歡迎，從創意來看，他的腦袋天馬行空，就像他在IG上說的：「有時候我把一個元素加入常規裡，讓它變得稀奇古怪。」

他也透露不完美的美好，2020秋冬男裝秀，模特兒試裝時，他說：「瑕疵讓你變得有點特別，就像剛才那個男孩，他很美，如果他有兩、三處缺點，會看起來更令人驚豔，我喜歡瑕疵，那是我喜歡的。」

▲與米奇聯名的系列令人驚豔。（圖／品牌提供）

從銷售來看，GUCCI爆款不斷，從紅綠織帶演化的球鞋、復古情懷的GG Logo包款，到最近與米奇結合，如果沒有個一兩樣，簡直跟不上潮流，無論男女裝都是。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 下午 1:43 張貼

▲GUCCI大秀邀請函靈感來自古老法國明信片。（圖／翻攝GUCCI IG）

2020秋冬系列先以男裝登場，為慶祝掌舵5年，Alessandro Michele親自設計了大秀邀請函，靈感來自貴族孩童邀請朋友們參加生日派對的古老法國明信片，加上手寫感的字跡，古典又華麗。2020秋冬男裝秀將於米蘭時間1月14日中午12點半（台灣時間1月14日晚上7點半）登場，沒飛米蘭也能點回這裡看直播，零時差知道這場5歲生日派對是什麼模樣。

▲2020秋冬GUCCI男裝秀於台灣時間1月14日晚間7點半登場。（圖／品牌提供）