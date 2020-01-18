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杏仁小魚乾「超狂吃法」5分鐘變海鮮粥！網大推：放烤箱更讚

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

杏仁小魚是大家常見的零嘴之一，豐富的鈣質與維生素D等多種營養成分，加上甜鹹口感，一吃就上癮，然而除了單吃，網友也狂推新吃法，「拿來入菜當正餐超好吃。」而鱈魚起司條也是濃郁又有海味的零食，不嗜甜的人一定一口就愛上。

▼▼點圖無敵划算▼▼

▲Her和她小魚乾 鱈魚起司條。（圖／公關照、翻攝魚干女又怎樣劇照）

▲日本杏仁小魚乾（7g x 40包）＋鱈魚起司條（7g x 30條）組合，原價1,260元，特價968元。點我購買。

Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾

Fujisawa杏仁小魚乾營養價值毋庸置疑，豐富鈣質與維生素D等多種營養成分，還被日本小學當做指定點心食用，小魚酥脆的口感搭配杏仁些許甜味輔佐，碰撞出美味口感。當然除了直接單吃，網友們也狂推以下3種吃法，直接吃出高級feel。

▼▼點圖爽爽吃▼▼

▲Her和她鱈魚起司條 杏仁小魚乾。（圖／公關照）

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# 煮粥超對味

冷冷的冬天來一碗粥最對味，早晨來不及煮粥，Fujisawa杏仁小魚乾就是最好的佐料，建議可以先加入薑絲熬煮白粥，增添香氣，再撒入日本學校團膳專用杏仁小魚乾燉煮，搭配空心菜梗提味，五分鐘內就能搞定一餐。

▲杏仁小魚粥 。（圖／翻攝自unsplash）

# 放進烤箱美味升級

這一招相信許多網友都已經試過，將杏仁小魚乾放入烤箱加熱，比起直接吃要美味許多，不僅讓杏仁香氣更加發揮，小魚乾的酥脆口感也升級，一定要試試看。

▲莧菜 。（圖／翻攝自unsplash）

# 煮莧菜方便又好吃

單吃小魚乾總覺得少了一味，那麼莧菜絕對是最好的組合，可將小魚乾事先泡軟，莧菜洗淨切段備用，加入高湯燉煮約5分鐘，等小魚乾變軟、香氣釋出，就可以加入蒜頭以及莧菜，不僅營養價值高，CP值和效率不可小覷，懶婦們可要筆記下來。

▲杏仁小魚 。（圖／HER）

▲杏仁小魚 。（圖／HER）

▲Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾7g x40包，原價800元，特價588元。點我購買。

▲Her和她鱈魚起司條。（圖／公關照）

▲日本進口一榮鱈魚起司條7gx30條，原價460元，特價420元。點我購買。

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Fujisawa, 日本學校團膳專用, 杏仁小魚乾, 過年, 必買, 零食, 零嘴, HER
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