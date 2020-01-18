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米奇唐裝、經典GG印花大衣　川久保玲DSMＸGUCCI春夏限定夠華麗

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編輯／Duke

去年為了慶祝Dover Street Market London（DSML）成立15周年，DSML特地攜手近50個品牌共同打造黑、白單品，包括知名奢侈品牌Gucci、Burberry、Bottega Veneta（BV）。而在Gucci公開2020秋冬米蘭男裝周之際，雙方再度聯手打造2020春夏限定系列，其中還出現一件以刺繡、唐裝、米奇等中西元素合而為一的西裝外套，並且現在已經登陸DSM倫敦店、DSM紐約店以及網路商店販售。

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲Gucci X Dover Street Market 2020春夏限定系列。（圖／翻攝自Dover Street Market London）

此次的2020春夏限定系列受到上世紀70年代的影響，因此單品多由圖案大衣與外套組成，並分為男、女兩個系列，單品部分包括皮革飛行外套、流蘇騎士外套、刺繡西裝外套、羊毛大衣、反光外套等，而設計部分除了經典的GG Logo之外，還加入眾多動物圖案，同時，這也是創意總監Alessandro Michele最善長的設計手法。

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲該系列多由圖案大衣與外套組成，像是皮革飛行外套、流蘇騎士外套、刺繡西裝外套、羊毛大衣、反光外套等。（圖／翻攝自Dover Street Market London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲男生系列還有推出背心、流蘇馬甲、短袖襯衫。（圖／翻攝自Dover Street Market London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲gucci x DSM。（圖／翻攝自DSM London）

▲女生系列相較於男生系列多了連身裙、短褲、長裙以及T-Shirt。（圖／翻攝自Dover Street Market London）

Gucci X Dover Street Market 2020春夏限定系列，目前已於DSM倫敦店、DSM紐約店以及網路商店販售，定價區間在英鎊430元（約台幣17,200元）到英鎊6,100元（約台幣244,000元）不等，喜歡的朋友都可以透過網路商店下單囉！

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關鍵字：

DoverStreetMarket倫敦, 紐約, 限定系列, Gucci, Burberry, BottegaVeneta, 飛行外套, 騎士外套, 西裝外套, GG, AlessandroMichele
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