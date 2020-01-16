迪士尼公主彩妝可以吃！唇膏、粉餅巧克力超唯美　快暗示男友情人節送這組

編輯／Emily 圖／翻攝自rakuten.co.jp

迪士尼公主一直是各大彩妝品牌喜歡合作的對象，而日本最近就有一系列迪士尼公主彩妝商品爆紅。乍看就和一般聯名化妝品差不多，有口紅、蜜粉、指甲油…等等，然而仔細一看才發現，原來這系列並不是真的化妝品，而是可以吃的巧克力！包裝竟然做得如此唯美精緻，是不是很想在情人節收到呢～

日本食品公司Heart推出的迪士尼公主巧克力造型超級精美，外包裝完全仿造化妝品的樣子設計，不仔細看真的會以為是彩妝商品。這系列是以美女與野獸的貝兒、長髮公主樂佩和小美人魚愛麗兒三位公主為主題。

#唇膏巧克力

被做成唇膏造型的巧克力，讓人聯想到童年會吃的口紅糖，但這款糖果的包裝可是大大升級！使用黑金配色看起來超有質感，完全像條真正的口紅～貝兒款是紅色的草莓口味、樂佩款是紫色的藍莓口味、愛麗兒款則是粉紅色的桃子口味。

▲唇膏巧克力972日圓（約台幣265元）。

#蜜粉巧克力豆

蜜粉盒外觀相當精緻，有著公主與花朵插畫圖案，裡面則裝著一顆顆小小的巧克力豆～黃色、粉紅色、紫色分別是檸檬、草莓、藍莓三種口味。

▲蜜粉巧克力豆756日圓（約台幣206元）。



#粉餅盒巧克力

這一款裝了印有公主圖案的巧克力，漂亮的插畫真讓人捨不得吃～外包裝做成粉餅盒的模樣，黑金配色加上三個公主各自的代表色，超級精美。

▲粉餅盒巧克力1,296日圓（約台幣354元）。

#指甲油禮盒

指甲油禮盒同樣有貝兒、長髮公主、小美人魚三款，禮盒內包含了一個超仿真的指甲油造型巧克力，和三顆愛心型巧克力，分別是牛奶巧克力口味以及草莓口味。

▲指甲油巧克力一組540日圓（約台幣147元）。

#巧克力禮盒

巧克力禮盒的外殼看起來就像眼影盤一樣，上面的圖案超美，盒子本身就很值得收藏！裡面則裝了粉餅巧克力和指甲油巧克力，另外還有牛奶巧克力和草莓巧克力，讓你不用猶豫該買哪款，直接一次全部擁有。

▲巧克力禮盒一組1,620日圓（約台幣443元）。

雖然離情人節還有一段距離，不過好像可以開始暗示另一半了喔～另外日本的KALDI COFFEE FARM也推出了超可愛的巧克力禮盒，外殼做成了復古的徠卡相機造型，相機的鏡頭、按鈕全都仿造出來，看起來超精緻，不說還以為是真的復古相機呢！打開則裝了好吃的巧克力，超級適合拿來當情人節的禮物。

在 Instagram 查看這則貼文 Ingly & Mongly（@ingly_mongly）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 下午 11:00 張貼

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