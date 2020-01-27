「肥宅快樂水」的真相！喝完可樂1小時內身體的驚人變化

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@cocacola_tw

大家都知道可樂是沒營養、不健康的飲料，還容易造成肥胖，但每次一喝下冰冰涼涼的可樂就有一種爽快感，一瞬間煩惱都忘記，完全表現出「肥宅快樂水」的魅力！但你知道嗎？一罐可樂糖分高達10顆方糖，根據衛福部建議，成人每日糖攝取量上限約為9顆方糖，等於喝一罐就超標，若是太常喝，除了會讓人變胖，更容易導致牙齒酸蝕、骨質疏鬆等問題。你或許會想「有這麼誇張？」來看看喝下可樂一小時內身體會產生哪些變化，你就能略知一二。





10分鐘



喝完一罐350cc的可樂後，約有10顆方糖的大量糖份進入你的身體，而這已經超過每日建議攝取量，過多的糖分本來應該會讓你產生噁心想吐，但是可樂中添加的磷酸阻斷了這種感覺。

20分鐘



血糖迅速飆升，這會使得胰島素分泌增多，但過多的糖分讓胰島素負荷不來，促使肝臟接手將體內過多的糖分轉化為脂肪。

40分鐘



咖啡因已經吸收得差不多了，你會開始瞳孔放大，血壓升高，阻斷大腦中的腺苷酸受體，讓你暫時感受不到疲勞感。

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45分鐘

接著，主宰人感到愉悅、快樂等情緒的多巴胺會大量分泌，這種快感對人腦的影響就類似海洛因一般，同時也會使你對於可樂的依賴性逐漸增加。

60分鐘



磷酸開始在小腸裡與鈣、鎂、鋅結合凝固，且快新陳代謝也會加快，而可樂中的高劑量的糖和人工甜味劑會加劇這種情況，會導致你排尿時流失更多的鈣質。

60分鐘以後



咖啡因的利尿效果開始發揮作用，促使你跑廁所，而之前被凝固的鈣、鎂、鋅等營養素會連同鈉、水份、電解質一起被排出體外，而這時糖分帶來的「愉悅時光」也結束了，可能會開始變得易怒、煩躁和遲鈍、疲倦等狀況發生，於是你就會覺得是時候再來一瓶了…？

可樂帶來的歡愉是短暫的，會導致你想一喝再喝，維持心情的亢奮，但同時帶來的副作用卻會損害我們的健康，所以「肥宅快樂水」再快樂，為了健康還是盡量少喝吧！

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